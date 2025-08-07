Sujetos armados irrumpen en domicilio, amarran a empleada y roban el equivalente a 10 mdp en Pachuca

Autoridades acuden al domicilio donde se reportó el sometimiento de una empleada y el robo de un botín equivalente a 10 millones de pesos. Foto: Especial

HIDALGO (apro) .- Un robo con violencia en un domicilio al sur de Pachuca, Hidalgo, se registró la tarde del 6 de agosto, cuando al menos tres hombres armados ingresaron a una casa habitación, sometieron a una empleada doméstica y sustrajeron dinero en efectivo, joyería y otros artículos, en un botín equivalente a diez millones de pesos.

De acuerdo con la versión de la trabajadora del hogar, R. M. E., de 44 años, aproximadamente a las 15:00 horas los sujetos ingresaron al inmueble ubicado en Calle Vida de la Vida, 119, en Residencial Explanada Sur.

Con las armas, la amagaron y, tras haberla sometido, la amarraron para encerrarla al interior del baño del segundo piso.

Cuando M. G. G., la propietaria, de 48 años, llegó a su domicilio, encontró a R. M. E. atada, por lo que la liberó y llamó a la policía. A las 21:30 horas, la corporación municipal de Pachuca fue la primera en arribar al lugar. Cuando llegó su símil estatal, no permitió la intervención de sus elementos, aunque ambas son parte de un Mando Coordinado.

Al hacer la revisión en el domicilio, M. G. G. reconoció el robo de joyería, perfumes, pertenencias y de dos millones de pesos en efectivo. Cuantificó el monto total del robo en, aproximadamente, diez millones, producto de compra y venta de tractocamiones.

La dueña de la casa habitación mencionó que no cuenta con circuito cerrado de televisión o mecanismo de videovigilancia.

Tras el robo con violencia, se implementó un operativo de búsqueda para dar con los probables responsables, sin que haya dado resultados hasta ahora.

El pasado 23 de julio, durante la tarde y en la céntrica calle Guerrero de la capital hidalguense, se registró el asalto a la joyería Big Ben. Tras amagar al personal, tres sujetos armados hurtaron relojes y joyería, cuyo valor total no ha sido precisado, pero se estima superior a los 500 mil pesos. Tras ese robo, los responsables huyeron en una motocicleta.