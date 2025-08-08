Apoyo por desempleo en Edomex: Recibe hasta 15 mil pesos si perdiste tu trabajo

El programa "Apoyo al Desempleo para el Bienestar" busca facilitar la reinserciÃ³n laboral en los 125 municipios del Estado de MÃ©xico, ademÃ¡s de proveer un soporte econÃ³mico temporal.. Foto: Especial

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” El Gobierno del Estado de MÃ©xico, a travÃ©s de la SecretarÃ­a del Trabajo, ha iniciado el proceso de registro para el programa "Apoyo al Desempleo para el Bienestar" 2025. Esta iniciativa busca ofrecer un soporte econÃ³mico a los residentes de la entidad que han perdido su empleo formal. El programa dispone de un presupuesto de 52.8 millones de pesos para esta ediciÃ³n.

El registro para los aspirantes estarÃ¡ abierto del 4 al 15 de agosto de 2025. Las personas interesadas podrÃ¡n realizar su solicitud a travÃ©s de dos modalidades: en lÃ­nea, mediante el portal oficial de la SecretarÃ­a del Trabajo, o de manera presencial en las Oficinas Regionales de Empleo distribuidas en el estado.

TE PUEDE INTERESAR: LFT: GuÃ­a completa sobre el finiquito por renuncia voluntaria en MÃ©xico 2025

El apoyo consiste en una transferencia monetaria de 3,000 pesos mensuales. Este monto podrÃ¡ ser otorgado hasta en cinco ocasiones, dependiendo de la reincorporaciÃ³n del beneficiario al mercado laboral y la disponibilidad presupuestaria del programa, lo que suma un total posible de 15,000 pesos por persona. La entrega del recurso se realizarÃ¡ mediante una tarjeta bancaria personalizada para los beneficiarios.

Norberto Morales Poblete, Secretario del Trabajo, seÃ±alÃ³ durante la presentaciÃ³n de la convocatoria que el objetivo es que el programa se consolide como un respaldo para los mexiquenses que enfrentan dificultades econÃ³micas por la falta de un empleo formal.

Â¿QuiÃ©nes pueden solicitar el apoyo por desempleo?

La convocatoria estÃ¡ dirigida a personas mayores de 18 aÃ±os que residan en cualquiera de los 125 municipios del Estado de MÃ©xico. Un requisito fundamental es que los solicitantes hayan perdido su empleo formal en los Ãºltimos 18 meses por causas ajenas a su voluntad.

TE PUEDE INTERESAR: Hoy No Circula: El trÃ¡mite gratuito que te salva de las restricciones vehiculares

AdemÃ¡s, las bases del programa establecen que no deben ser beneficiarios de otro programa social a nivel federal, estatal o municipal que otorgue apoyos monetarios. Se darÃ¡ prioridad a grupos en situaciÃ³n de vulnerabilidad, como mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores y jefas o jefes de familia.

El programa no solo contempla el apoyo econÃ³mico, sino tambiÃ©n la vinculaciÃ³n de los beneficiarios con la bolsa de trabajo del estado para facilitar su reincorporaciÃ³n al sector formal. Adicionalmente, se ofrece acceso a programas de certificaciÃ³n laboral a travÃ©s del Instituto de CapacitaciÃ³n y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI).

Â¿CÃ³mo realizar el registro al programa?

Para iniciar el trÃ¡mite, los interesados deben tener a la mano la documentaciÃ³n requerida. El registro en lÃ­nea se puede efectuar en cualquier horario a travÃ©s de la pÃ¡gina web de la SecretarÃ­a del Trabajo. En esta plataforma, se deberÃ¡ llenar el Formato Ãšnico de Bienestar (FUB) y adjuntar los documentos solicitados en formato PDF.

AnÃ¡lisis, contexto y hechos. Da clic y sÃ­guenos en Google Noticias.

Para quienes opten por el registro presencial, el horario de atenciÃ³n es de 9:00 a 18:00 horas en las Oficinas Regionales de Empleo. Estas se encuentran ubicadas en municipios como Atlacomulco, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, NezahualcÃ³yotl, San Mateo Atenco, Tlalnepantla, Tejupilco y Toluca.

La lista de documentos necesarios incluye:

Acta de nacimiento

IdentificaciÃ³n oficial vigente

Clave Ãšnica de Registro de PoblaciÃ³n (CURP)

Comprobante de domicilio con una antigÃ¼edad no mayor a seis meses

Es indispensable acreditar la situaciÃ³n de desempleo. Esto se puede hacer mediante una constancia de baja emitida por el instituto de seguridad social correspondiente, una constancia laboral de la empresa anterior, o un documento de una autoridad competente en materia laboral que certifique el estatus del solicitante. TambiÃ©n se debe presentar una carta bajo protesta de decir verdad en la que se manifieste la condiciÃ³n de desempleo y la voluntad de incorporarse al mercado laboral.

PublicaciÃ³n de resultados y antecedentes del programa

La lista de las personas que resulten beneficiarias del programa "Apoyo al Desempleo para el Bienestar" serÃ¡ publicada en el mes de septiembre de 2025. La consulta de los resultados se podrÃ¡ realizar en la pÃ¡gina oficial de la SecretarÃ­a del Trabajo del Estado de MÃ©xico.

El programa ha mostrado un incremento en su alcance en aÃ±os anteriores. En 2023, se otorgaron 5,026 apoyos, mientras que para 2024 la cifra aumentÃ³ a 7,069 personas beneficiadas. Para 2025, se espera entregar hasta 17,000 apoyos mensuales con la bolsa econÃ³mica asignada.