Confirman muerte de cinco guatemaltecos durante motín en Cereso de Tuxpan, Veracruz. Foto: Tomada de redes

XALAPA, Ver. (apro).– Cinco ciudadanos guatemaltecos murieron y uno más resultó herido durante el motín ocurrido el sábado 2 de agosto en el penal de Tuxpan, al norte de Veracruz.

Las autoridades consulares de Guatemala confirmaron la identidad de las víctimas y trabajan con la Cancillería mexicana para la repatriación de los cuerpos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala informó que, a través de su consulado en Acayucan, se verificó la identidad de los cinco fallecidos. También confirmó que un sexto ciudadano guatemalteco permanece hospitalizado tras resultar herido durante el incidente.

La identificación fue corroborada por funcionarios consulares ante la Fiscalía de Tuxpan. Las autoridades guatemaltecas mantienen contacto con las familias de las víctimas para coordinar el proceso de repatriación.

Además, otros tres ciudadanos de ese país están recluidos en el lugar, pero no fueron heridos.

El motín comenzó la tarde del sábado 2 de agosto en el Centro de Reinserción Social de Tuxpan, a raíz de un enfrentamiento entre internos presuntamente derivado de extorsiones y agresiones atribuidas al grupo delictivo conocido como Sombra.

Durante el disturbio, los internos incendiaron diversas áreas del penal y mantuvieron el control durante más de 12 horas. La situación fue controlada la madrugada del domingo 3 de agosto por fuerzas de seguridad estatales y federales.

Las autoridades locales reportaron que el motín dejó un saldo de ocho Personas Privadas de la Libertad muertas y diez heridas, algunas con quemaduras graves que requirieron traslado a hospitales de la región norte de Veracruz.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al gobierno de Veracruz implementar medidas urgentes de seguridad y gobernabilidad en el penal, ante los hechos de violencia y la falta de control que se evidenció durante más de medio día.