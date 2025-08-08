Conmemoran Día de Pueblos Indígenas con bloqueos carreteros en Michoacán

MORELIA, Mich., (apro) .- Habitantes de diversas comunidades originarias, que forman parte del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), realizaron este viernes bloqueos simultáneos en diversos puntos carreteros de la entidad y en la capital michoacana, para demandar paz, seguridad y justicia, así como la defensa de sus territorios y derechos colectivos.

Las acciones de protesta coincidieron con dos fechas emblemáticas para el movimiento indígena: por una parte, el natalicio de Emiliano Zapata y por la otra, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

El CSIM enmarcó su movilización como parte de una jornada de lucha y resistencia “en defensa de nuestros territorios y derechos colectivos, por la paz, la seguridad y la verdadera justicia de las comunidades originarias”.

Desde temprana hora, los manifestantes tomaron la carretera Cheran–Zamora a la altura de Huáncito; Cheran–Uruapan en Aranza; autopista Morelia–Lázaro Cárdenas en Taretan; Morelia–Zacapu en Santa Fe de la Laguna; Pátzcuaro–Uruapan en San Juan Tumbio; Pátzcuaro–Salvador Escalante en Santa Clara del Cobre; el Ramal Camelinas, en la zona de Altozano, en Morelia; y la carretera Zacapu–Zamora, en la desviación a Purépero.

A través de un comunicado, el CSIM ofreció disculpas a la población por las afectaciones viales, pero argumentó que “el gobierno solo simula atender a las comunidades y no resuelve los problemas, por lo que no nos deja otro camino más que exigir nuestros derechos de manera organizada y colectiva”.

De acuerdo con reportes oficiales y de medios de comunicación, las protestas se desarrollaron sin disturbios, enfrentamientos ni actos vandálicos, y con interlocución abierta entre autoridades y representantes de las comunidades.

En su pliego petitorio, las comunidades exigieron la liberación de la guardiana de los bosques María Cruz Paz Zamora; el cese a lo que calificaron como “simulación” del Plan de Justicia Purépecha; la creación de una Comisión de la Verdad para esclarecer los casos de personas desaparecidas y asesinadas del pueblo purépecha; y que el Instituto Electoral de Michoacán respete la decisión de la asamblea general de San Miguel del Monte de que la consulta para su autonomía se realice a mano alzada y conforme a sus usos y costumbres.

El CSIM señaló que, para ellos, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas no es una fecha de celebración institucional, sino una jornada de resistencia:

“Es un día para continuar resistiendo y luchando, proseguir con las luchas de nuestros antepasados, de los abuelos en el camino, un día para recordar y persistir en la defensa de los bosques, la autonomía, el territorio, los derechos colectivos y nuestros desaparecidos, asesinados o criminalizados; un día internacional de lucha colectiva”.

El Consejo Supremo Indígena de Michoacán, integrado por decenas de comunidades purépechas y de otros pueblos originarios, ha encabezado en la última década múltiples protestas por el reconocimiento de la autonomía municipal y comunitaria, la entrega directa de presupuestos, la protección de los bosques y la seguridad en territorios indígenas.

En años anteriores, sus acciones han incluido cierres carreteros, plantones y marchas masivas en Morelia, así como litigios ante instancias estatales y federales. Una de sus luchas más visibles ha sido contra la tala ilegal y la violencia generada por grupos delictivos en zonas boscosas de la Meseta Purépecha.