Desmantelan narcolaboratorio en Palenque, Chiapas; incautaron 900 kilogramos de metanfetaminas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) desmantelaron un laboratorio clandestino de metanfetaminas en una zona rural del municipio de Palenque, en la región norte de Chiapas, donde incautaron 900 kilogramos de la droga.

Se trata de un laboratorio clandestino donde se fabricaba varias toneladas de la sustancia, ya que en el lugar se encontró una planta de energía eléctrica; además se aseguró un arma de fuego tipo escopeta calibre 12 milímetros y dos vehículos, informó la FGR.

La dependencia explicó que en un operativo realizado en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, permitió el aseguramiento de 500 bultos de sosa cáustica y otros precursores químicos utilizados para la fabricación de narcóticos.

Los hechos se dieron, luego que la delegación en Chiapas de la FGR a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), inició una carpeta de investigación tras una denuncia anónima en la que mencionaban que en una calle que conduce de la comunidad Nueva Esperanza Progresista a la comunidad Margarita Maza de Juárez, se encontraban personas que portaban armas de grueso calibre que ponía en riesgo la integridad de los habitantes de la zona.

Por lo que se montó un operativo con militares y la Guardia Nacional que localizaron el predio donde operaba un laboratorio clandestino y se fabricaba el psicotrópico denominada metanfetamina.

En el lugar, se aseguraron cuatro tinas de color café que contenían una sustancia pastosa de color blanca, dando como resultado positivo a metanfetamina. Fueron localizados productor para la elaboración del psicotrópico como sosa caustica, ácido clorhídrico, carbón activado, acetona, sal.

Se encontraron también varios hornos, tambos, ollas, tanques de gas, entre otras herramientas para la elaboración de drogas.

La FGR destacó que se trata de un laboratorio clandestino donde se fabricaba varias toneladas de la sustancia, ya que en el lugar se encontró una planta de energía eléctrica; además se aseguró un arma de fuego tipo escopeta calibre 12 milímetros y dos vehículos.

Afirmó que el lugar quedó bajo resguardo de personal militar y de la Guardia Nacional. No hubieron detenidos.

Este tipo de aseguramientos son cada vez más frecuentes en Chiapas. En el mes de mayo del presente año, la FGR informó del aseguramiento de un laboratorio de drogas sintéticas en el municipio indígena de Santiago El Pinar en la región de Los Altos.