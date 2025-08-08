En Papantla, tres adultos y un menor resultaron heridos en un ataque con explosivos desde un dron

DaÃ±os en el techo de una casa por la explosiÃ³n por dron en Papantla, Veracruz. Foto: Especial

POZO RICA, Ver., (apro) .- Cuatro personas, entre ellas un menor de edad, resultaron heridas tras un ataque con explosivos contra una vivienda ubicada en la calle Montes de Sion, cerca del monumento al Encuentro de Dos Mundos en el municipio de Papantla al norte de Veracruz. confirmÃ³ la FiscalÃ­a General del Estado (FGE).

La dependencia informÃ³ que abriÃ³ una carpeta de investigaciÃ³n y que la trilogÃ­a investigadora realiza diligencias de campo y laboratorio para determinar el origen de la explosiÃ³n. Tres adultos y un menor fueron trasladados a un hospital, uno de ellos en estado grave.

De acuerdo con reportes locales, los artefactos explosivos habrÃ­an sido lanzados desde un dron. Vecinos seÃ±alaron que, antes de la detonaciÃ³n, escucharon un zumbido inusual. La onda expansiva provocÃ³ daÃ±os estructurales en el techo de la vivienda.

Antecedentes y otros casos recientes

Esta no es la primera vez que en esa regiÃ³n del norte ocurren ataques similares. En julio pasado, en el municipio de Coxquihui â€“a una hora y media de Papatlaâ€“, autoridades locales reportaron la localizaciÃ³n de un dron con un artefacto explosivo.

El alcalde, Juan Pablo GÃ³mez Mendoza, informÃ³ que el aparato fue encontrado en un tramo de la carretera a la localidad Oriente Medio DÃ­a, en inmediaciones del rancho ValparaÃ­so.

Se solicitÃ³ la intervenciÃ³n de fuerzas federales y de la policÃ­a estatal, que aplicaron un protocolo para detonar el explosivo sin poner en riesgo a la poblaciÃ³n. â€œDios no permitiÃ³ que ese objeto estallara en una camioneta llena de gente, aproximadamente 25 personas a bordo de esta unidad. Por la madrugada alertÃ© a los directores de las distintas escuelas de este suceso".

TambiÃ©n en marzo pasado, se registraron ataques en Papantla y Poza Rica con perfumes explosivos envueltos en paqueterÃ­a.