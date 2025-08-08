Mujeres detenidas con armamento en Culiacán son familiares de elementos de la Guardia Nacional. Foto: Especial

CULIACÁN, Sin. (apro)- Tres mujeres detenidas ayer en una colonia al sur de Culiacán en posición de armas largas y municiones resultaron ser familiares de elementos activos de la Guardia Nacional (GN), por lo que la corporación ya comenzó una investigación al respecto.

Tras la detención trascendió que se trataba de Ana Laura, cónyuge de un sargento segundo perteneciente al noveno batallón de la GN; Amairani Sakai, hija del sargento primero del octavo batallón; y Cindy, cónyuge de un cabo de la compañía canófila en Sinaloa.

Las mujeres detenidas circulaban en un Volkswagen Jetta 2014 sin reporte de robo y les fue asegurado dos fusiles AK47 (uno fabricado en Rumanía con matrícula ROA 22A1-93220 y el otro fabricado en China con matrícula 9442588), junto a 12 cargadores calibre 7.62y 350 cartuchos.

La información fue confirmada primero al periodista Brandon Sainz.

Posterior a la detención la Guardia Nacional emitió un comunicado donde confirmó la detención de estas tres mujeres, así como las acciones a tomar tras los hechos junto a una investigación.

Entre las acciones que la autoridad de la GN tomará se encuentra la revisión de las casas habitación asignadas al personal militar de las derechohabientes detenidas y pasar revista a los gabinetes del personal involucrado, con el objeto de ampliar la información e identificar indicios y su probable vínculo con integrantes de la delincuencia organizada.