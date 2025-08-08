Niño de cinco años secuestrado en Cuautla es rescatado; hay dos detenidos

MORELOS (apro).- Un niño de cinco años fue secuestrado en Cuautla para obligar a su padre a unirse a un grupo delictivo. Después de dos días fue rescatado y dos personas están detenidas. De acuerdo con la Fiscalía de Morelos, este caso podría estar vinculado a uno similar ocurrido en Los Reyes La Paz, Estado de México.

El secuestro ocurrió el miércoles pasado, cuando el menor fue privado de su libertad en su domicilio en Cuautla y trasladado a una vivienda en Tenango, municipio de Jantetelco. Durante ese tiempo, la familia recibió amenazas directas, advirtiendo que el niño sería lastimado si el padre se negaba a colaborar con el grupo delictivo.

Jantetelco está ubicado a 14.9 kilómetros de Cuautla, y ambos municipios forman parte de la región oriente del estado de Morelos. La cercanía geográfica facilita la movilidad de grupos delictivos entre ambas localidades.

El rescate del menor fue resultado de un operativo coordinado entre la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Esta acción forma parte de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, que busca fortalecer la estrategia para garantizar la seguridad de la población.

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Morelos informó que "la FIDAI implementó una estrategia de investigación destinada a establecer si dicho grupo está vinculado con un caso similar ocurrido en el Estado de México, donde lamentablemente la víctima perdió la vida".

Los dos detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público especializado, donde se iniciará el proceso legal correspondiente. La Fiscalía General del Estado reiteró su compromiso con la protección de las familias morelenses y el combate a la delincuencia.

Cuautla se encuentra a 54.3 kilómetros de Cuernavaca, la capital del estado, y continúa enfrentando retos en materia de seguridad que las autoridades buscan atender con medidas coordinadas entre distintos niveles de gobierno.

Desde hace meses, Cuautla es considerado un foco rojo debido a la presencia de grupos delictivos dedicados a la extorsión, el secuestro y otras actividades ilícitas que mantienen en estado de miedo e incertidumbre a la población. Durante su visita el 14 de mayo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, promovió una mayor seguridad en la municipalidad; sin embargo, la violencia ha persistido.

El pasado miércoles fue asesinado Cristian Nava, coordinador de asesores del presidente municipal Jesús Corona Damián, quien gobierna Cuautla por el Partido Acción Nacional (PAN). Este hecho se suma a otros incidentes violentos que evidencian la problemática de inseguridad en la región.

El 2 de julio, el secretario general del Ayuntamiento de Cuautla, José Alfredo Escalona Arias, fue atacado a tiros frente a las oficinas del Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento (SOAPSC). Tras estos sucesos, la Guardia Nacional llegó a la ciudad, pero su presencia fue intermitente. Luego del asesinato del coordinador de asesores, la Guardia Nacional regresó y actualmente mantiene presencia en la zona.

Desde el 24 de julio, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, encabezada por Miguel Ángel Urrutia Lozano, asumió el control operativo en Cuautla, donde antes solo funcionaban cuatro cámaras de vigilancia.