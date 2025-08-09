Condenan a 330 años de prisión a un hombre por secuestro y asesinato de tres personas. Foto: Fiscalía General del estado de Michoacán

MORELIA, Mich. (apro).- Un Tribunal de Enjuiciamiento dictó una sentencia condenatoria histórica de 330 años de prisión en contra de un hombre, esto tras acreditarse su implicación en el secuestro y asesinato de tres personas, hechos ocurridos en 2022 en esta ciudad capital

Así también, en el municipio de Zamora, dos hombres fueron condenados a 80 años de prisión cada uno por su responsabilidad en el secuestro y asesinato de un adolescente de 16 años.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó que en el primer caso el sentenciado responde al nombre de José Alejandro “N”, de quien se comprobó su participación en los delitos cometidos el 12 de septiembre de 2022 en el fraccionamiento Villas del Pedregal, en Morelia.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada y Cometida por Particulares, las víctimas —Francisco Eduardo M., Jorge Iván P. y Rodrigo A.— fueron sorprendidas por hombres armados que las obligaron a subir a un vehículo Chevrolet Spark blanco y a un Mini Cooper.

Posteriormente, fueron llevadas a un domicilio de la colonia Manantiales del Parían III, donde las privaron de la vida con disparos de arma de fuego.

La denuncia de desaparición activó una cédula de búsqueda y derivó en un cateo en el inmueble señalado, donde fueron hallados los cuerpos. La investigación permitió identificar y detener a José Alejandro “N”, quien recibió 110 años de prisión por cada una de las víctimas.

En el segundo caso, la Fiscalía informó que los sentenciados son Alejandro L. y Luis Manuel T., responsables del secuestro agravado y homicidio de un adolescente de 16 años, ocurrido el 26 de agosto de 2024 en la colonia Valencia Primera Sección, de Zamora.

La investigación probó que los responsables interceptaron al joven en un vehículo color café, lo sometieron, ataron y privaron de la libertad, para posteriormente llevarlo a la calle León, en el fraccionamiento Real de Valencia, donde fue asesinado.

Además de la condena, el tribunal ordenó el pago de la reparación del daño a favor de las víctimas indirectas.