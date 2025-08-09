Localizan sin vida a Xandro y Pablo, jóvenes presuntamente “levantados” por seis policías de BC Sur

Policías aprehendidos en Baja California Sur por su presunta relación con la desaparición forzada de dos jóvenes. Foto: PGJEBCS

BAJA CALIFORNIA SUR (apro) .- Luego de un mes de haber sido reportados como desaparecidos mientras estaban bajo custodia policial, los jóvenes Pablo Figueroa Martínez y Xandro Jesús Torres Procopio, de 17 y 21 años, respectivamente, fueron encontrados sin vida en un arroyo de Baja California Sur.

El colectivo “Búsquedas San José del Cabo” confirmó el hallazgo este viernes en su sitio oficial de redes sociales.

“¡Localizados sin vida! Lamentamos mucho encontrarlos de esa manera, pero la promesa de encontrarlos está cumplida pequeños. Descansen en paz. Dios los recibe en su reino. ¡Todo el apoyo para las familias! Desde el colectivo Búsquedas San José les mandamos nuestras más sinceras condolencias”, expresaron en un mensaje.

Xandro Jesús Torres Procopio, de 17 años, y Pablo Figueroa Martínez, de 21, quienes sufrieron desaparición forzada en Cabo San Lucas. Foto: Especial.

Ross Ibarra Rojas, representante del colectivo, publicó un video en el que refirió que las familias ya habían sido notificadas.

“Jóvenes desaparecidos en Cabo San Lucas presuntamente por policías municipales de Los Cabos, mismos que ya se encuentran detenidos en este momento. La fiscalía notifica a las familias que dos cuerpos localizados pertenecen a Xandro y a Pablo. Lamentamos mucho esta noticia”, expresó, además de solicitar respeto para evitar suposiciones y comentarios negativos.

El caso generó conmoción en el estado debido a que estuvieron involucrados policías municipales de Los Cabos; de acuerdo con los datos divulgados, el pasado 26 de junio los jóvenes fueron interceptados por los agentes y, desde entonces, se desconocía su paradero.

El martes 29 de julio, autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur compartieron un comunicado de que Agentes de Investigación Criminal, con el apoyo de efectivo de la Secretaría de Marina (Semar), cumplimentaron seis mandamientos judiciales en contra de cinco hombres y una mujer.

“Por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas. Derivado de las investigaciones y diligencias ministeriales en seguimiento a denuncia por desaparición forzada de personas se obtuvieron datos de prueba necesarios para que un juez obsequiara los mandamientos judiciales”, aseguraron.

El grupo detenido involucra a: Alejandra “N”, de 32 años, originaria del estado de Sinaloa; Ramón “N”, 30 años, originario de la Ciudad de México; Sergio “N”, de 23 años, originario del estado de Chiapas; Jesús “N”, de 33 años; José “N”, de 26 años, y Pedro “N”, de 21 años, estos tres últimos originarios del municipio de Los Cabos.

La aprehensión fue en un domicilio ubicado en la colonia Lomas del Sol, en Cabo San Lucas, tras esto, fueron presentados ante el Juez de Control.

Al día siguiente, Antonio López Rodríguez, procurador general de Justicia de Baja California Sur, confirmó a la prensa la relación con estos policías.

“Se desplegaron diversas líneas de investigación. Se logró recabar cierta información y, desafortunadamente, apuntó a agentes de seguridad municipal en un grado todavía de probabilidad. Se tiene que mantener el grado de presunción de inocencia hasta que no se demuestre en un juicio oral de que son responsables, sin embargo, los datos indican que hay probabilidad de que ellos hayan participado en la detención de estos jóvenes y que después de la detención ya no fue posible localizarlos”, abundó.

Por último, la PGJE compartió también este viernes un comunicado en el que aseguraba que los restos ya habían sido entregados a las familias, luego de realizar las pruebas genéticas correspondientes.

Flor Leticia Peña Martínez, titular de la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y Delitos Vinculados, precisó que Xandro y Pablo estaban en las inmediaciones del Arroyo Santa Anita, aproximadamente a 500 metros de un predio identificado como El Conejo.

“Por lo anterior, de inmediato se abrió la carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso… el avanzado estado de descomposición de los cuerpos indicaba varios días de su muerte”, puntualizó.