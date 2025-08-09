Obra portuaria de Manzanillo garantizará conservación ambiental: Sheinbaum

MANZANILLO, Col. (apro).- Mientras organizaciones ambientalistas han denunciado los “graves riesgos ecológicos y sociales” que implica la ampliación del puerto de Manzanillo hacia la Laguna de Cuyutlán, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este sábado, durante una visita a esta ciudad, que el proyecto “por supuesto va a garantizar la conservación ambiental de la laguna, (pues) va a desarrollarse disminuyendo al máximo los efectos ambientales y garantizando la biodiversidad” del cuerpo acuático.

Enfatizó que la ampliación portuaria en Manzanillo “es una obra importantísima para el país”, ya que, si bien es el tercer puerto de América Latina, “lo vamos a hacer el primero” con “una inversión pública muy importante por parte de la Secretaría de Marina, que se suma a una inversión privada también muy importante”.

La mandataria explicó que la Marina realizará la primera parte de la infraestructura, pero “la operación de los puertos se lanza a licitación, que es lo que vamos a hacer, para que empresas mexicanas principalmente sean quienes operen esta segunda etapa o este segundo puerto de Manzanillo”.

Al dar inicio a la construcción de puentes vehiculares afectados por el huracán Lidia en Colima, Sheinbaum refirió que, en Manzanillo, a través del Plan México, el gobierno federal realiza obras de infraestructura que contribuyen a que su puerto crezca; “las cosas van a cambiar porque el que haya inversión pública y privada para el puerto se tiene que ver reflejado en el bienestar de los habitantes de Colima.”

Indicó que también se avanza en el desarrollo de los puertos de Salina Cruz en Oaxaca, Lázaro Cárdenas en Michoacán, Coatzacoalcos en Veracruz y Progreso, en Yucatán; por lo que esta manera se garantiza la importación y exportación de productos en beneficio de todo el país, agregó.

Recientemente, la organización Defensores del Medio Ambiente y Recursos del Mañana (Demarem A.C.) lanzó una alerta por los graves riesgos ecológicos, sociales y económicos que podría implicar la expansión del puerto de Manzanillo, para el que se prevé una inversión de más de 60 mil millones de pesos.

El organismo civil advirtió que la probable remoción de manglar, el dragado, relleno y corte de la Isla Cocodrilos II como consecuencia del proyecto portuario “son obras que podrían ocasionar daños irreparables al sistema lagunar, ya que los vasos están interconectados y el deterioro en uno puede afectar a todo el ecosistema”.

También se prevén impactos sociales como la pérdida de medios de vida para las comunidades pesqueras y salineras, así como afectaciones a actividades ecoturísticas basadas en la biodiversidad.

Antes, en un reportaje publicado en la edición del mes de abril de la revista Proceso, académicos y activistas advirtieron también sobre los peligros e impactos ambientales que podría traer la expansión portuaria sobre los ecosistemas de la Laguna de Cuyutlán, considerada el cuarto humedal costero más importante del país.

En su visita de este sábado a Manzanillo, Sheinbaum Pardo aseveró que con la ampliación portuaria se fortalece el cuidado a la biodiversidad de la laguna; además, avanzan proyectos de agua, puentes vehiculares y otras obras con inversión de cuatro mil millones de pesos en la entidad.

Poco antes de concluir el evento, desde el público asistente un hombre que se identificó como pescador hizo uso de la palabra dirigiéndose a la mandataria:

“Buenas tardes, con humildad le quiero hacer una pregunta con todo el respeto que me merece: soy un humilde percador de la laguna de Cuyutlán, con la apertura del nuevo puerto que se va a hacer aquí yo quisiera preguntarle ¿qué va a pasar con el sector pesquero, señora presidenta de la república?”

En el templete, Sheinbaum se desplazó nuevamente hacia el atril donde se encontraba el micrófono y respondió: “Están considerados, vamos a pedirle al almirante secretario (titular de la Secretaría de Marina) y a la gobernadora que se sienten con ustedes para considerarlos; de ninguna manera estaríamos haciendo un proyecto que no considerara a los pescadores”.

Los aplausos de la concurrencia dieron por terminada la respuesta, así como la ovación “pre-si-den-ta, pre-si-den-ta…”

Acompañaron a Claudia Sheinbaum la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva; el subsecretario de Infraestructura, Juan Carlos Fuentes Orrala; y la presidenta municipal de Manzanillo, Rosa María Bayardo Cabrera.

Por otra parte, en una actividad a la que no hubo acceso a los representantes de los medios de comunicación, la presidenta visitó la nueva fase de la Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado “General Manuel Álvarez Moreno”, de la Comisión Federal de Electricidad, de la que el viernes inició operaciones la primera turbina.

A través de sus redes sociales, la mandataria indicó que esta nueva instalación comienza con 230 megawatts y al concluir la construcción alcanzará 345 megawatts de capacidad.