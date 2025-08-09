Tras seis años de búsqueda, capturan a feminicida de Brenda Lobo, en Tijuana

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de seis años de búsqueda, autoridades estatales capturaron a Daniel “N”, hombre acusado de empujar a Brenda Lobo desde un segundo piso en su domicilio ubicado en el municipio de Tijuana, Baja California.

Autoridades de la Agencia Estatal de Investigación, adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Contra la Vida, Zona Tijuana, de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), informaron de la aprehensión en contra del hombre acusado de feminicidio.

#Tijuana Después de 6 años del asesinato de Brenda Lobo a manos de su pareja.



Hoy, un juez resolverá si Daniel, un psicólogo de parejas, es vinculado a proceso por el delito de feminicidio.



Conforme a los datos, la captura se llevó a cabo a las 02:38 horas del domingo 3 de agosto, en el bulevar Bellas Artes, en la colonia Roberto de la Madrid, tras una llamada anónima, refirió la prensa local.

Los hechos comenzaron el 30 de junio de 2019, aproximadamente a las 23:30 horas, cuando Brenda estaba en el interior de su domicilio en la colonia Otay Nueva Tijuana; ahí vivía con su concubino, el psicólogo Daniel Vázquez Montaño.

De acuerdo con las denuncias de la familia, notas de prensa y publicaciones de asociaciones civiles, como “Manos Entrelazadas”, en el lugar Brenda sufría violencia física constante al ser golpeada con puños y pies en distintas partes del cuerpo.

Estuvo en dicho lugar en unión libre durante tres años y denunció en dos ocasiones a Daniel por haberla golpeado, pero regresó con él y la fiscalía no investigó.

“Brenda Lobo, licenciada en Administración de 39 años, trabajaba como contadora. Medía 1.60 metros y murió con su pequeño y frágil cuerpo lleno de golpes y moretones… En 2019 murió como resultado de una presunta caída de un segundo piso, cuando estaba en compañía de su pareja… como la chica exculpó verbalmente a su pareja, la muerte no se investigó como feminicidio”, según consignó Semanario Zeta en un reportaje de mayo de 2022.

La víctima cayó al patio de la planta baja y fue traslada por paramédicos de la Cruz Roja a un hospital; ahí falleció el 5 de julio de 2019, debido a un traumatismo craneoencefálico, según lo establecido en el certificado de necropsia médico-legal.

Tras la muerte, familiares ofrecieron pruebas para evidenciar la violencia doméstica, por lo que el 26 de septiembre de 2022 la Fiscalía General del Estado (FGE) retomó el caso, reclasificándolo como homicidio doloso.

Al saber de la detención, familiares y activistas convocaron a manifestarse este viernes 8 de agosto, en los Juzgados Penales y Laborales del Poder Judicial del Estado de Baja California, donde acudió Daniel para una audiencia donde sería vinculado a proceso por el feminicidio.

Miguel Ángel Lobo Cázares, padre, se mostró confiado en el resultado de la audiencia, según declaró a la prensa tijuanense.

“Esperamos que se quede en la cárcel este desgraciado, es lo que queremos. Es lo que merece: hizo sufrir mucho a mi hija. A partir de conocerlo, le cambió la vida. Le hizo mucho daño psicológico y físico: retiró a la familia de su lado. Su teléfono lo tenía como intervenido, no dejaba que tuviera comunicación ni con nosotros, mucho menos con sus amigos”, expresó, además de agregar que incluso los tenía amenazados a ellos.

Y Adriana Milanés, presidenta de la Fundación Manos Entrelazadas, señaló que han estado esperando “seis largos años” para esperar que vinculen a proceso a Daniel.

“Por fin de logró su captura. Tenemos confianza en que, el día de hoy, se logre lo que tanto hemos anhelado: que se vincule a proceso y se lleve a cabo la pena máxima, por feminicidio”, remarcó.