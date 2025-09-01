Detienen a dos hombres vinculados al asesinato de la madre buscadora de Zacatecas, Aída Karina

Goretty Guadalupe Juárez Jacobo fue reportada como no localizada en junio de 2025 . Foto: Foto: FGJE

ZACATECAS, Zac. (apro). - La Fiscalía de Justicia del Estado informó de la detención de dos hombres vinculados al plagio y asesinato de la madre buscadora, Aída Karina, cuyo cuerpo fue localizado el 28 de agosto en Villa de Ramos, San Luis Potosí.

Los detenidos son Ángel Antonio “N” y Juan Reynaldo “N” fueron vinculados a proceso el pasado sábado 30 de agosto "por delitos federales" tras ser detenidos en flagrancia con armas y droga, por lo que el juez les impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

Por lo que respecta a su participación en el plagio y asesinato de Aída Karina, la fiscalía zacatecana dio a conocer que en colaboración con autoridades de San Luis Potosí "logró obtener datos suficientes para obtener dos órdenes de aprehensión por los delitos de secuestro agravado" contra Ángel Antonio, originario de Zacatecas, y Juan Reynaldo, originario de Durango, a quienes les serán cumplimentadas en las próximas horas.

La fiscalía dio a conocer que ambos sujetos fueron detenidos tras un cateo a un domicilio en la comunidad El Porvenir, municipio zacatecano de Trancoso, vecino al municipio potosino de Villa de Ramos, donde fue hallada asesinada Aida Karina, quien desde el 26 de junio de este año buscaba a su hija Goretti Guadalupe Juárez Jacobo, desaparecida tras ser vista por última vez en el municipio de Guadalupe.

De acuerdo con el comunicado oficial, la fiscalía de Justicia comenzó una investigación de oficio desde que recibió al 911 y confirmó el reporte respecto a la privación ilegal de la libertad de la madre buscadora, sin precisar la fecha.

Policías de investigación en conjunto con otras corporaciones desplegaron operativos en los municipios de Guadalupe, Vetagrande, Pánuco, Trancoso, Villa de Cos y hacia las salidas al estado de Aguascalientes.

En las investigaciones en campo, "se recabaron distintas grabaciones de cámaras de seguridad, entre las que destaca, el momento exacto de la privación ilegal de Aída Karina, así como de la participación de dos vehículos, una motocicleta y una camioneta tipo journey en color blanca".

La Fiscalía estatal precisó que, contando con las características de los vehículos, el C5 se logró establecer la ruta de la camioneta partícipe, la cual tenía placas sobrepuestas pues se detectó al propietario, mismo que manifestó que dichas láminas vehiculares le habían sido sustraídas, pero no denunció y "estas inconsistencias forman parte de la investigación en curso".

Durante la búsqueda de Aída Karina, precisó, se llevaron a cabo tres inspecciones en distintos domicilios ubicados en la demarcación de Guadalupe, además se ejecutaron dos órdenes de cateo.

En el primer cateo a un domicilio, ubicado en Guadalupe, "se aseguró un chaleco balístico, unos grilletes para mano y un teléfono celular".

En el segundo cateo a un inmueble, ubicado en Troncoso, se detuvo a los dos sujetos, a quienes "se logró el aseguramiento de un arma de fuego corta y un arma de fuego tipo fusil, ambas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, así como cargadores, cartuchos y narcótico.

A los detenidos, destaca el parte oficial, se les decomisó "dos unidades vehiculares, siendo una motocicleta y una camioneta journey, misma que estaba siendo alterada de manera artesanal mediante cambio de pintura y en cuyo interior fueron localizadas distintas prendas de vestir".

Esas mismas prendas de vestir, tras el procedimiento pericial, "arrojaron datos de correspondencia genética (ADN) de Aída Karina, cuyo cuerpo fuera localizado en el estado de San Luis Potosí e identificada por sus familiares el pasado 29 de agosto ante la fiscalía potosina".

La fiscalía de Zacatecas agregó que, conforme a las distintas líneas de investigación y entrevistas recabadas, se logró establecer la denominación y ubicación de establecimientos comerciales relacionadas con el delito de trata de personas, en modalidad de prostitución, y de venta de droga.

Por eso, detalló, de manera simultánea, se llevaron a cabo seis órdenes de cateo en distintos inmuebles, en los que aseguraron "diversas dosis de narcótico y la detención de dos personas, mismas que están bajo investigación dentro del plazo constitucional".