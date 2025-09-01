Niña agredida sexualmente fue introducida a base militar de Cozumel y violentada frente a otras niñas

QUINTANA ROO (apro).- La niña víctima de abuso sexual dentro de la Guarnición Militar de Cozumel el sábado pasado, fue ingresada a la vista de otros soldados por la entrada principal de la base castrense, donde fue violentada frente a supuestas hijas de su agresor que se encontraban en una vivienda de la unidad habitacional.

Lo anterior fue revelado por los padres de la menor, en una entrevista realizada por la periodista cozumeleña Silvia Peraza y transmitida en vivo en la página de Facebook Código Rojo Quintana Roo.

El militar señalado de haber abusado de la niña se encuentra detenido; sin embargo, a dos días de que ocurrieron estos hechos salen a relucir actos de revictimización perpetrados por agentes de la Fiscalía de Quintana Roo y del propio alcalde de Cozumel, José Luis Chacón Méndez, quien en las últimas horas ha tratado de responsabilizar a los padres de la niña, en vez del agresor.

En la narración, se mencionó que la menor fue subida a la fuerza a una motocicleta por su agresor cuando vendía chicharrones, a unos 500 metros al sur de la entrada principal de la Guarnición Militar, en la zona centro de la isla.

El militar pasó la pluma de acceso sin ningún contratiempo con la menor privada de su libertad, frente a otros militares que se encontraban de vigilantes en la garita.

Así, fue llevada hasta la unidad habitacional de la base castrense.

“Mi niña relata que hay tres niñas más (…) hay una niña como la edad de ella y hay dos jóvenes como de 14 y 15. Le presenta a sus hijas, le dice su edad y nombre y él les dice a sus hijas que la traten bien (…) es ahí donde la toca enfrente de las niñas”, narró la madre.

Inmediatamente después, bajo amenazas, la sacó de la vivienda y se la llevó a un paraje solitario dentro de la misma unidad militar. Tras aventarla de la motocicleta en movimiento, continuó abusando de ella.

En algún momento probablemente se percató de un celular que sonaba y llevaba consigo la niña. Era su mamá que, del otro lado, la buscaba desesperadamente. Fue entonces que decidió sacarla de la unidad militar por otro acceso.

La menor fue encontrada luego por una mujer en el malecón de la isla. Tenía raspones como consecuencia de la caída de la motocicleta en movimiento. Posteriormente ocurrió el reencuentro con su madre.

Horas después, la población cozumeleña enfurecida, quemó la garita militar exigiendo la entrega del agresor. Aparejado a estos hechos, hubo destrozos y saqueos a una tienda de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), detenciones, algunas arbitrarias, y detonaciones con arma de fuego para dispersar a la multitud durante la noche del sábado pasado.

Revictimización

De acuerdo con la versión brindada en la entrevista realizada por Silvia Peraza, la niña tenía apenas tres semanas de haber iniciado la venta de chicharrones, cerca del puesto ambulante que todas las tardes sus papás instalaban en el centro de Cozumel.

Su madre dio a conocer que era vigilada con el GPS de un celular y a partir de ahí se percató de su desaparición.

La menor inició la venta de las frituras ante la insistencia de querer ser emprendedora. El dinero que ganaba lo estaba ahorrando en una alcancía. Junto a sus hermanitos iniciarían clases en estos días. Asimismo, sus papás, pese a su condición precaria, buscaban inscribirla a clases de natación.

No obstante, la situación delictiva que se les atravesó ha quebrantado los planes familiares.

En las múltiples entrevistas que ha brindado el alcalde de Cozumel José Luis Chacón en las últimas horas, reitera responsabilidad de los papás por haber dejado sola a su hija. Además, sin ser autoridad ministerial, aseguró el sábado por la noche que la infante se encontraba bien.

La mamá insiste que sus condiciones sociales son otras y por ello salían a vender a las calles.

Incluso, desmienten sobre el apoyo recibido desde un primer momento, por el contrario, están citados para el viernes por el DIF de Cozumel, manejado por Chacón, para aclarar la situación.

“El presidente nos dijo que no usáramos medios de comunicación, que él iba a hacer un comunicado”.

Sobre la denuncia, la madre aseguró que fue presionada por una agente del Ministerio Público en la Fiscalía de Quintana Roo para declarar que conocían al agresor de la niña, cuando, según la mamá, nunca habían visto a esta persona.

La detención de Jairo N, militar acusado de haber abusado sexualmente de la niña fue dada a conocer el domingo luego de las 13 horas. A casi esa misma hora, la mamá de la niña era presionada para señalar a una persona con ese nombre para obtener la orden de aprehensión.

“Le pone que mi hija conoce al agresor (la ministerio público), y le pone su nombre. Cómo puede ser posible que puso el nombre del agresor”, recordó la mamá sobre el acta de denuncia redactada por la ministerio público.

Este lunes Raciel López Salazar, fiscal general de Quintana Roo, ofreció su tradicional informe con la Mesa de Seguridad. Omitió hablar sobre este tema.