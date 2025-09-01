Obispo de Chilpancingo pide tregua entre autoridades y crimen organizado para lograr la paz

El obispo José de Jesús González propone al gobierno buscar una tregua para terminar con la violencia en el centro del estado de Guerrero. Foto: Luis Daniel Nava

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El obispo José de Jesús González pidió a las autoridades buscar una tregua entre organizaciones criminales para pacificar el municipio de Chilpancingo.

Al obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa se le consultó acerca de los últimos hechos de violencia en la capital del estado y si se ha roto la tregua entre grupos del crimen que la propia iglesia anunció en febrero del año pasado.

- ¿Esa tregua ya no existe?

“No, la tregua se hizo en la sierra, no se hizo en la ciudad. Y si sigue la tregua allá donde se peleaban los grupos armados y se hartaron de tantas muertes.

Se hartaron de tanto dolor y ellos mismos provocaron la tregua, fuimos a mediación, pero en la ciudad falta que se hagan con esos grupos militantes de violencia".

Al gobierno municipal encabezado por el alcalde priista Gustavo Alarcón Herrera y al gobierno estatal de la morenista Evelyn Salgado los llamó a implementar “estrategias valientes, recursos, pedir inclusive ayuda de personas que pueden ayudar a mediar para que haya paz”.

Sin embargo, en febrero de 2024 el director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, el presbítero Filiberto Velázquez Florencio, informó que la iglesia medió para lograr un acuerdo entre dos grupos criminales que operan en Chilpancingo.

El acuerdo terminó con una violenta confrontación que dejó decenas de personas muertas, vehículos incendiados y el colapso de servicios públicos.

Tras las elecciones municipales y el magnicidio del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, postulado por la alianza PRD-PRI-PAN, en octubre pasado, la violencia regresó a la zona centro.

Entre el viernes y el sábado se registraron cinco homicidios en Chilpancingo, entre ellos el de un agente de la Guardia Nacional comisionado en la la Fiscalía de Guerrero y el de un joven de 18 años en pleno centro de la ciudad.

En marzo la iglesia de Guerrero también informó que logró un pacto de no agresión entre las organizaciones criminales La familia michoacana y el Cártel de la Sierra o Los Tlacos en los pueblos de la sierra del municipio de Heliodoro Castillo.

El obispo emérito, Salvador Rangel Mendoza, que estuvo al frente de la Diócesis de 2015 a 2021, fue el primer promotor de los diálogos entre las autoridades y jefes criminales para pacificar la entidad.

Su propuesta y la abierta revelación de que en su labor pastoral tenía que hablar con capos fue rechazada por el gobierno estatal del priista Héctor Astudillo Flores.

Rangel Mendoza también criticó las estrategias de seguridad de Astudillo Flores, de la gobernadora morenista Evelyn Salgado y del expresidente Andrés Manuel López Obrador.