Privan de su libertad a funcionario municipal en Aguaruto, Culiacán. Foto: SSPC

CULIACÁN, Sin. (apro).- Autoridades de seguridad confirmaron el “levantón” de un funcionario municipal en Aguaruto, Culiacán. Los hechos se registran en dicha comunidad al poniente de la ciudad en la zona conurbada con Navolato con la privación ilegal de José Ramiro García Oceguera cuando se encontraba en una carreta de mariscos.

Oceguera García es funcionario del Ayuntamiento de Culiacán electo síndico de la sindicatura de Aguaruto, y hasta el momento se sigue sin conocer su paradero.?

La privación ilegal de la libertad ocurre apenas un día después de manifestaciones en el estado por el Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada.

Al respecto, la Comisión Estatal de Búsqueda ya emitió ficha correspondiente mientras que la familia del funcionario ya convocado a una misa para pedir por la localización de García Oceguera.

Por otra parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reportó el aseguramiento de más de 30 armas de alto poder, químicos y drogas sintéticas, así como equipo táctico durante el cateo a un domicilio en el fraccionamiento Urbivilla del Cedro, en la zona poniente norte de Culiacán.?

Entre lo asegurado se encuentran 32 armas largas, cinco armas cortas, cargadores, cartuchos, así como 80 litros y 150 kilos de sustancias ilícitas, así como equipo táctico.

Además, el saldo violento de agosto último dejó en Sinaloa por lo menos 118 homicidios dolosos, la tercera menor cifra de este año, aunque con hechos que golpean la estrategia de seguridad con tres ataques directos en hospitales de la capital.?

El reporte preliminar advierte también 216 robos de vehículos y 85 privaciones ilegal de la libertad, estas últimas cifras solamente para Culiacán.?

Entre septiembre de 2024 y agosto de 2025 en Sinaloa se acumulan?mil 826 homicidios dolosos en Sinaloa, de los cuales mil 171 han ocurrido este año para ubicarlo como el más violento desde 2017.