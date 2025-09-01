Tres jóvenes resultan heridos en ataque armado al norte de Morelos

MORELOS (apro).- Hombres armados atacaron a tres jóvenes en Huitzilac, municipio al norte de Morelos, y los dejaron heridos. En el lugar, las autoridades localizaron varios cartuchos percutidos.

El hecho fue reportado de inmediato a los números de emergencia. Elementos de la Policía Morelos se movilizaron al sitio, donde también encontraron la motocicleta en la que viajaban las víctimas.

Según testimonios recabados por la policía, familiares y amigos retiraron a los jóvenes del lugar para brindarles atención médica. Hasta el momento se desconoce si fueron ingresados a un hospital y cuál es su estado de salud.

Huitzilac, gobernado por César Dávila Díaz, quien llegó al poder por Movimiento Ciudadano, se encuentra a 15.5 kilómetros del centro de Cuernavaca.

En los últimos años, ha sido considerado uno de los municipios con mayor incidencia delictiva en la región. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), solo durante junio se registraron al menos dos homicidios, aunque medios locales reportan más casos en la zona.

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició las investigaciones para esclarecer los hechos, localizar a los responsables y determinar los móviles del ataque. Las autoridades solicitan a la ciudadanía aportar cualquier información que pueda ser útil de manera confidencial.