Tres personas murieron en accidente automovilístico, entre ellas había una mujer embarazada. Foto: Protección Civil de Torreón

TORREÓN, Coah. (apro).- Tres hermanos, dos hombres y una mujer que estaba embarazada, perdieron la vida tras un choque frontal en la carretera Matamoros-Torreón. En el accidente resultaron siete personas lesionadas y la presunta responsable se encuentra prófuga.

El accidente se registró el sábado 30 de agosto por la tarde y en el lugar perdió la vida el conductor del vehículo con placas de Nuevo León, quien fue identificado como Óscar Adrián Holguín Betancourt, de 38 años de edad, quien viajaba con su hermano Alberto y su hermana Gabriela, de 26 y 23 años de edad respectivamente. La mujer tenía 28 semanas de gestación y su muerte se confirmó este domingo 31 de agosto.

De acuerdo con las primeras investigaciones, una camioneta de color blanco, cuya conductora iba a exceso de velocidad y presuntamente alcoholizada, trató de esquivar a un motociclista a quien finalmente atropelló, al perder el control invadió el carril contrario y se estrelló de frente contra el auto cavalier de color negro donde viajaban los hermanos.

Los tres integrantes de la familia viajaban hacia Gómez Palacio desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

En el accidente también resultó lesionado el motociclista que no ha sido identificado, así como otras personas que viajaban en la unidad responsable.

Hasta esta noche no había sido localizada la persona que conducía la camioneta blanca, mientras que familiares y amistades de los jóvenes fallecidos exigían la pronta detención.

“Hoy exigimos justicia, que la ley actúe con firmeza y que este caso no quede impune. No se trata sólo de nombres, sino de vidas humanas valiosas que fueron arrebatadas; de una madre que quedó sin sus hijos, de sueños que ya no podrán cumplirse”, escribió una amiga de la familia.

Aunque han pasado más de 24 horas del accidente, las autoridades de Coahuila no han dado a conocer por menores de las investigaciones y de la mujer que conducía la unidad responsable del mortal accidente.