Confirman identidad de excandidato de Morena por Coxquihui entre restos hallados en Espinal

Ramón Valencia Pérez, excandidato morenista a la presidencia municipal de Coxquihui, Veracruz, cuyo cuerpo fue encontrado en una bolsa de plástico junto con otro cuerpo y cartulinas alusivas a un grupo del crimen organizado. Foto: Especial

XALAPA, Ver., (apro) .- La Fiscalía de Veracruz confirmó que los restos hallados en Espinal al norte de Veracruz corresponden a dos personas, una de ellas identificada como Ramón Valencia Pérez, excandidato de Morena en Coxquihui, privado de la libertad el lunes.

El hallazgo se registró la medianoche del martes en la congregación Oriente Medio Día, en un camino entre Espinal y Coxquihui. Los cuerpos fueron encontrados en bolsas de plástico junto con cartulinas con mensajes atribuidos a un presunto grupo delictivo.

La fiscal general, Verónica Hernández Giadans, informó que se desplegó un operativo de aseguramiento y que los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para los análisis correspondientes. La segunda víctima continúa sin identificar.

El hallazgo de Espinal se produjo dos días después de que Ramón Valencia fuera privado de la libertad en la localidad de Sabanera, junto con su equipo de seguridad.

Valencia había asumido la candidatura de Morena tras el asesinato de su padre, Germán Anuar Valencia, ocurrido en abril durante el arranque de su campaña a la alcaldía de Coxquihui.

Explosivos lanzados con drones en Coxquihui

Paralelamente, la madrugada del miércoles 10 de septiembre, fuerzas de seguridad se movilizaron en Coxquihui tras reportes de explosivos arrojados en calles del centro.

Las detonaciones ocurrieron cerca de la vivienda del alcalde electo del PAN, Lauro Becerra, lo que obligó a evacuar a estudiantes de una primaria, un jardín de niños y una secundaria. De acuerdo con los reportes policiales, los artefactos habrían sido lanzados mediante drones.

En junio pasado se registró un hecho similar, cuando un dron con presunto explosivo fue arrojado en un rancho de la familia Becerra, aunque no detonó. Habitantes de la Sierra del Totonacapan han solicitado mayor presencia de fuerzas de seguridad para proteger a autoridades y población.

Más restos humanos en el norte de Veracruz

El caso se suma al registrado el 6 de septiembre, cuando fueron localizados restos humanos en bolsas negras sobre la carretera Álamo-Potrero del Llano, en la vía federal Tuxpan-Tampico. La Fiscalía abrió la carpeta de investigación y desplegó peritos y policías ministeriales de la región de Tuxpan.

Otros ataques en la zona

La Fiscalía reportó en mayo la detención de Carlos Alberto “N”, acusado del asesinato de Germán Anuar Valencia. El detenido es tío de Lauro Becerra, actual alcalde electo de Coxquihui.

La familia Becerra también ha sido blanco de ataques: El 24 de junio fue asesinado el chofer de Lauro Becerra en Papantla y en julio, su padre, Lauro Becerra Tirzo, exalcalde de Coxquihui, sufrió un atentado armado cuando sujetos en motocicleta dispararon contra él. Logró resguardarse y salir ileso.