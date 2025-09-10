Hallan sin vida a Maricela, menor de 11 años desaparecida en la Huasteca hidalguense

PACHUCA (apro).- El cuerpo?de Maricela Bautista de la Cruz, menor de once años?que había sido reportada como desaparecida desde el pasado 5 de septiembre en la localidad indígena de Ixtaczoquico, en Xochiatipan, Hidalgo, fue localizado?sin vida?en un poblado del mismo municipio.

Mientras la comunidad exige justicia y el esclarecimiento del caso, las autoridades, que confirmaron el deceso, iniciaron investigaciones.

Los restos de la menor, que había sido vista por última vez al salir de su escuela primaria en Ixtaczoquico, fueron localizados en un predio en la localidad de Acatipa, después de una alerta y movilización policial.

Desde el momento en el que Maricela no fue ubicada, familiares, colectivos, voluntarios y sociedad civil en general de Xochiatipan, municipio rural de la Huasteca hidalguense, se habían unido en la búsqueda.

La infante cursaba el sexto grado en la escuela Melchor Ocampo y el último día que fue vista portada una blusa color blanco con puntos de color negro y sandalias de baño, según la ficha que activó la Comisión de Búsqueda de Personas de la entidad (CBPEH).

Por el fallecimiento, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) inició una carpeta de investigación, en tanto que las circunstancias del hallazgo ni posibles móviles desde la no localización hasta que el cuerpo fue encontrado no han sido dadas a conocer por las autoridades.

A partir de la confirmación de la muerte, peritos realizan diligencias para esclarecer las causas del fallecimiento.

Hallan sin vida a recién nacida

Este nueve de septiembre, en el municipio de Atitalaquia, una recién nacida fue localizada a la orilla del canal Tlamaco-Juandho, detrás de la Unidad Deportiva Municipal, tras un reporte al número de emergencia sobre la posible presencia de una bolsa con restos humanos.

Protección Civil municipal determinó que la bebé no contaba con signos vitales. La PGJEH también inició una carpeta para el deslinde de responsabilidades. La menor no ha sido identificada; su familia tampoco ha sido ubicada.