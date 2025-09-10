Lanzan explosivos con drones en casa del alcalde electo de Coxquihui; hallan dos cuerpos en bolsas

Pobladores de Coxquihui huyen de un ataque con explosivos desde drones, cerca de la casa del candidato electo, Lauro Becerra. Foto: Captura de video

XALAPA, Ver., (apro) .- La Fiscalía General de Veracruz confirmó el hallazgo de dos cuerpos en bolsas de plástico en la congregación Oriente Medio Día, en un camino entre los municipios de Espinal y Coxquihui, en la zona norte del estado. El reporte se recibió la medianoche del martes 9 de septiembre.

La fiscal general, Verónica Hernández Giadans, confirmó el hallazgo e informó que se desplegó un operativo para el aseguramiento de los restos y su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se realizarán las pruebas de identificación.

En el sitio también fueron localizadas cartulinas con mensajes atribuidos a un presunto grupo delictivo. Hasta ahora no se ha revelado la identidad de las víctimas.

Explosivos lanzados con drones en Coxquihui

Paralelamente, la madrugada del miércoles 10 de septiembre, en el municipio de Coxquihui, se registró una movilización de fuerzas de seguridad tras reportes de explosivos lanzados en calles del centro.

Las detonaciones ocurrieron cerca de la vivienda del alcalde electo del PAN, Lauro Becerra y obligaron a la evacuación de estudiantes de la escuela primaria "Ramón Espinoza", así como del jardín de niños y la secundaria de la zona.

De acuerdo con la policía local, los artefactos habrían sido arrojados mediante drones. Por lo que varias calles fueron acordonadas para el inicio de las investigaciones.

No es el primer ataque de este tipo registrado en la región. En junio pasado, un dron con presunto explosivo fue lanzado en el rancho de la familia del alcalde electo aunque no llegó a detonar.

Ante esta situación, pobladores y familiares han solicitado mayor presencia de fuerzas de seguridad en Coxquihui y en la Sierra del Totonacapan para proteger a autoridades y habitantes.

Secuestran al excandidato de Morena en Coxquihui

La violencia en la región se agravó con la desaparición de Ramón Valencia, excandidato de Morena a la alcaldía de Coxquihui. La FGE informó que abrió una investigación tras la denuncia presentada el 8 de septiembre.

De acuerdo con los reportes, Valencia fue privado de la libertad junto con su equipo de seguridad en la localidad de Sabanera. Es hijo de Germán Anuar Valencia, quien contendía por la alcaldía en abril pasado y fue asesinado a balazos durante el inicio de su campaña. Tras ese crimen, Ramón asumió la candidatura.

Más restos humanos

El hallazgo de restos en el Espinal se suma al ocurrido el pasado 6 de septiembre en la carretera Álamo–Potrero del Llano, sobre la vía federal Tuxpan–Tampico. Ese día fueron encontrados restos humanos en bolsas negras.

La Fiscalía informó que se abrió una carpeta de investigación y se desplegó a fiscales, peritos y policías ministeriales de la región de Tuxpan. Se realizan pruebas de criminalística de campo y laboratorio para determinar la identidad de las víctimas.



Otros ataques en la zona

En mayo, la Fiscalía reportó la detención de Carlos Alberto “N”, acusado del asesinato de Germán Anuar Valencia. El detenido es tío de Lauro Becerra, actual alcalde electo del PAN.

Becerra y su familia han sido blanco de varios ataques. El 24 de junio fue asesinado su chofer en Papantla, y en julio denunció que su padre, Lauro Becerra Tirzo, exalcalde de Coxquihui, sufrió un atentado armado. Sujetos en motocicleta dispararon contra él, pero logró resguardarse y salir ileso.