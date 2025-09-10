A pesar de inseguridad en Culiacán, gobierno estatal confirma festejo del Grito del Independencia

CULIACÁN, Sin. (apro). - El gobierno del estado confirmó que sí se celebrará el festejo del Grito de Independencia en la capital a pesar de la crisis de inseguridad que atraviesa la ciudad y gran parte de la entidad.?

En conferencia de prensa encabezada por el secretario general de gobierno, Feliciano Castro Meléndrez, dieron a conocer que entre los artistas confirmados se encuentran Miguel Bosé, Marisela y el Coyote.

Anuncio del festejo

En su discurso, el secretario afirmó que existen condiciones para que el evento se lleve a cabo sin mayores contratiempos.

“Están dadas las condiciones para que el evento se desarrolle con total normalidad, por lo tanto, invitamos a toda la población de Culiacán”, dijo el funcionario.

Apenas en los primeros 9 días de septiembre en Sinaloa se han registrado por lo menos 30 homicidios dolosos, según datos de la Fiscalía General del Estado, la mayoría de ellos en Culiacán.

Además, la capital concentra en ese lapso la menos 91 denuncias por robo violento de vehículo y 28 por privación ilegal de la libertad.

En 2024 el festejo masivo fue cancelado el 12 de septiembre dadas las condiciones de inseguridad por el choque de Mayos y Chapitos que recién cumple un año. El anuncio lo realizó el propio gobernador Rubén Rocha?

Moya mediante un video en sus redes sociales.

Sin embargo, este año el gobernador decidió que sí se realice a pesar de que otros eventos masivos como el Palenque Culiacán se canceló y la Feria Ganadera sigue sin confirmar si se realiza a o no.

Apenas el domingo último miles de ciudadanos marcharon en Culiacán en exigencia de seguridad y paz, y entre las demandas se encontraba la cancelación del festejo del Grito al considerar que no existen condiciones tanto de seguridad como sociales.?

Por otra parte, de manera extraoficial se maneja que trabajadores del estado están siendo obligados a asistir al evento junto a dos acompañantes cuando menos para asegurar asistencia al evento.?