Arman campaña en redes para pedir a Miguel Bosé que no se presente en festejo patrio en Culiacán

CULIACÁN, Sin. (apro) - Usuarios de Facebook comenzaron una campaña en donde solicitan al artista español Miguel Bosé no presentarse en los festejos del Grito de Independencia, esto, como parte de la inconformidad de gran parte de la sociedad con la decisión del gobernador Rubén Rocha Moya de imponer el evento a pesar de la inseguridad que campea la capital de Sinaloa.

El anuncio de los artistas que acudirán al festejo del 15 de septiembre se realizó apenas este miércoles 10. Según datos de la Fiscalía General del estado, ese mismo día en Sinaloa asesinaron a ocho personas en el estado.

Luego del anuncio del festejo del Grito, ciudadanos comenzaron campaña en redes solicitando la cancelación del mismo mientras que otros promueven que este sea boicoteado.

Esta campaña fue trasladada en la cuenta oficial de Miguel Bosé antes de que se confirmara en este sitio su presencia en Culiacán.

Horas más tarde, en esa misma página más usuarios plantearon al intérprete español no asistir al evento en solidaridad con las familias afectadas por la ola de violencia provocada por la guerra intestina del cartel de Sinaloa que data ya de un año de enfrentamientos.

El evento fue anunciado para este 15 de septiembre y junto a Miguel Bosé se han contratado a los artistas Marisela y el Coyote.

En 2024 el evento fue cancelado por amenazas del mismo cártel y la creciente escalada de violencia en la ciudad. Ese año también se cancelaron el Palenque de Culiacán y la Feria Ganadera, eventos que este año también fueron cancelados por las condiciones de inseguridad.