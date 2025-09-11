Caen en Morelos dos implicados más en el secuestro de Zahie Téllez, jueza de MasterChef

CUERNAVACA, Mor. (apro).- En Morelos fueron detenidos dos exfuncionarios municipales presuntamente implicados en el secuestro de la chef Zahie Téllez, jueza de MasterChef, y de su esposo, informó Miguel Ángel Urrutia Lozano, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quien detalló que están vinculados con el grupo delictivo “Los de Siempre” o “Los Maya”.

El secuestro ocurrió el 23 de noviembre de 2024 en Huitzilac, a un costado de la autopista México–Acapulco, mientras la chef y su esposo viajaban en su vehículo y se detuvieron para realizar un enlace telefónico en una entrevista de radio. Ese mismo día, en Huitzilac, fue detenido Fernando José “N”, de 25 años, mientras conducía la camioneta propiedad de las víctimas; actualmente enfrenta cargos y se encuentra vinculado a proceso.

Los detenidos son Luis Noé “N”, alias “El Bretón”, exdirector administrativo de la Policía Municipal de Huitzilac y exencargado de Protección Civil en Cuernavaca, y Marcos “N”, alias “Matute” o “Guiri-Guiri”. Ambos habían sido asegurados días antes, junto con otras 12 personas, en la colonia Chamilpa, al norte de Cuernavaca, durante un operativo derivado de una denuncia anónima por detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con informes oficiales, elementos de la SSPC Morelos, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y SEPRAC ingresaron al domicilio de la calle Hermenegildo Galeana, donde fueron localizados los ahora procesados. Vecinas y vecinos reportaron la entrada sospechosa de varias personas al inmueble. Posteriormente, la vivienda fue cateada el 10 de septiembre de 2025, encontrándose vehículos y motocicletas con reporte de robo, un arma larga de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, casquillos y una tabla de madera presuntamente utilizada para actos de tortura.

En conferencia de prensa —habitualmente realizada los miércoles, pero en esta ocasión adelantada al jueves—, Urrutia Lozano explicó: “Se trata de exfuncionarios que fueron asegurados inicialmente por delitos contra la salud y resistencia de particulares; sin embargo, al retirarse esas acusaciones quedaron en libertad, y de inmediato la Fiscalía ejecutó órdenes de aprehensión por secuestro exprés agravado”.

Según la investigación, ambos forman parte del grupo criminal “Los de Siempre” o “Los Maya”, liderado por Abel “N”, alias El Maya, y Marco Antonio “N”, alias El Tom. Marcos “N” cuenta con antecedentes: un IPH por homicidio imprudencial de 2013 y una falta administrativa de 2012, ambos en Cuernavaca.

A los exfuncionarios se les atribuye la participación en el secuestro de Téllez y su esposo, con el objetivo de despojarlos de su vehículo, pertenencias y saldo de tarjetas bancarias. Las autoridades señalaron que videograbaciones muestran la posible participación de la Policía Municipal de Huitzilac, ya que escoltaba la camioneta al momento del secuestro.

Luis Noé “N” se desempeñaba como director administrativo de la Policía Municipal de Huitzilac y habría entregado una patrulla a Marcos “N” para operar como policía. Renunció de manera voluntaria a la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca (SEPRAC) el 19 de febrero de 2024.

A petición de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto (FIDAI), una jueza de control ordenó que la audiencia contra Luis Noé “Bretón” y Marcos “Aguilar”, exservidores públicos, se lleve a cabo a puerta cerrada. Se les imputa el delito de secuestro exprés en agravio de una mujer, integrante del reality MasterChef Celebrity, y su esposo, hechos ocurridos el 23 de noviembre de 2024 en Huitzilac.

Ambos quedaron a disposición del juez de control y enfrentarán audiencia inicial por el delito de secuestro exprés agravado.