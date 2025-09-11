Cimac denuncia acoso judicial de la Fiscalía de Aguascalientes contra periodista

Exigen a la dependencia garantizar “absoluta transparencia” en el litigio contra la comunicadora. Foto: Facebook Fiscalía General del Estado Ags

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La organización Comunicación e Información de la Mujer (Cimac) denunció el acoso judicial de la Fiscalía General de Aguascalientes en contra de la periodista María del Refugio Martínez Guardado, quien desde 2022 ha sido vulnerada en su derecho al ejercicio de la libertad de expresión y a la seguridad jurídica.

En un pronunciamiento la organización expuso que, como directora del medio Péndulo Informativo, Martínez Guardado “ha enfrentado diversas formas de violencia: amenazas, hostigamiento y acoso judicial como represalia por su labor periodística”.

Agregó que el 15 de julio, tras la publicación de una nota crítica sobre la actuación del fiscal estatal Manuel Alonso García, “María de Refugio fue citada nuevamente por el juzgado de Control y Juicio Oral Penal de Aguascalientes, reabriendo un proceso del que había sido absuelta en 2023”.

A manifestar su preocupación por el uso indebido de las herramientas jurídicas en perjuicio de la periodista, Cimac exigió a la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes garantizar “absoluta transparencia” en el litigio emprendido contra María del Refugio, “asegurando en todo momento el respeto a los derechos humanos de la periodista, sin admitir prácticas dilatorias ni indebidas que vulneran su derecho a la defensa y a la libertad de expresión”.

Cimac reiteró que “el acceso a la justicia con perspectiva de género, la protección judicial efectiva y la garantía del derecho a informar son condiciones indispensables para el ejercicio libre y seguro de periodismo”.