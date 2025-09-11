Fiscalía de Baja California asegura nueve cuerpos en funeraria de Tijuana

TIJUANA, BC (apro).- Un operativo para recuperar el cuerpo de un bebé de una funeraria terminó con la sustracción de ocho cuerpos luego de que la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) detectara irregularidades en dicho establecimiento ubicado Tijuana.

Los hechos ocurrieron pasadas las 10 de la noche del miércoles 10 de septiembre y se prolongaron durante cuatro horas en la Funeraria Latinoamericana, lo que generó tensión con las familias que estaban en el lugar al ver que se llevaban a sus seres queridos, según distintos videos divulgados en redes sociales.

De acuerdo a datos generales, el cateo se debió a las sospechas generadas tras la muerte de un menor de 8 meses de nacido en el Hospital General de Tijuana; sin embargo, al llegar al lugar encontraron diferentes irregularidades en el manejo de los cadáveres, por lo que también la FGE se retiró con los demás fallecidos.

La fiscal general Ma. Elena Andrade Ramírez declaró a medios este jueves 11 de septiembre que el menor había llegado al hospital con evidencias de maltrato, desnutrición e incluso falta de vacunas.

“Algunas cuestiones que parecen el Síndrome de Niño Maltratado. Fallece, se nos da el conocimiento hasta después que fallece el niño, cuando ya tenía algunos días ahí, y del hospital se turna a la funeraria sin pasar por la investigación del Ministerio Público”, indicó.

Agregó que al ver el diagnóstico “a priori”, donde aparecían lesiones o falta de atención, pues era un lactante con desnutrición, realizaron el cateo en la funeraria indicada.

“Donde rescatamos el cadáver del niño porque hubiera pasado a la velación y a la sepultura, y a lo mejor detrás de esto existe un delito. No quiero asegurar ahorita porque estamos con la investigación muy a priori, pero sí es un hecho muy delicado”, expuso.

La fiscal explicó que, a su vez, encontraron otros ocho cadáveres masculinos que estaban en las mismas condiciones: sin haber pasado por el aviso al Ministerio Público.

“Directamente de hospitales, públicos o privados, a las funerarias. Al parecer no (muertes violentas), quiero ser cuidadosa: a simple vista sí parecían muertes naturales, pero se tiene que dar un aviso al Ministerio Público. Es un tema delicado: se aseguró la funeraria. Tiene vigilancia policiaca para preservar cualquier evidencia”, remarcó, además de adelantar que ingresarán a las áreas respectivas del lugar.