Hospitalizan a unos 20 alumnos por comer alimentos con fragmentos de vidrio en la cafetería

COLIMA, Col. (apro).- Alrededor de veinte estudiantes del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar No. 12 (Cetmar) de Manzanillo fueron hospitalizados, como consecuencia de haber consumido alimentos con fragmentos de vidrio, preparados en la cafetería del plantel.

Según versiones del interior de la escuela, mientras era preparada la comida se rompió una tapa de vidrio sobre el guiso de cochinita pibil, pero la encargada de la cocina únicamente retiró los fragmentos de manera superficial y utilizó la carne para la preparación de tortas.

A media mañana, poco después del almuerzo, varios estudiantes presentaron síntomas de malestar y fuerte dolor estomacal, por lo que fueron trasladados a varias clínicas a recibir atención médica, mientras sus familiares fueron avisados.

Juan Ramón Contreras, padre de uno de los afectados comentó que inicialmente varios menores fueron trasladados a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social de El Palmito, pero no fueron atendidos y ante la presión de los padres de familia fueron internados en el hospital privado Echauri.

Entrevistado por el portal Noticias Manzanillo, Contreras señaló que personal de la escuela les ofreció apoyo y les informaron que la persona responsable de los hechos ya no trabajaría en la cafetería, pero él consideró debería ser detenida hasta que se deslinden responsabilidades.

Dijo esperar que los gastos médicos sean cubiertos por el seguro escolar o por la propia escuela y exigió una mejor atención para los afectados. “No soy médico, pero creo que deberían hacerles un ultrasonido para detectar los posibles daños, porque los vidrios pueden causar estragos en el interior del cuerpo”.

Por la noche, la Secretaría de Educación y Cultura (SEyC) del gobierno del estado emitió un comunicado en el que señaló que como autoridad educativa estatal tuvo conocimiento del incidente ocurrido en el plantel educativo federal, que puso en riesgo la salud de algunos estudiantes.

“Una veintena de alumnos —refirió la dependencia— ingirieron alimentos que podían tener restos de vidrio, luego de que un artefacto de vidrio se rompiera cerca de donde se preparaban alimentos y que la persona responsable de su elaboración presumiblemente no tomara las medidas preventivas adecuadas”.

La SEyC aseveró que la directiva del plantel actuó bajo protocolo y, con la autorización de los padres, madres o tutores, trasladó a los estudiantes a clínicas públicas y privadas según valoraron las propias familias.

La autoridad educativa estatal, estableció el comunicado, “ha mantenido estrecha comunicación con las autoridades educativas federales en el estado y tiene conocimiento que todas las personas afectadas estuvieron bajo observación médica preventiva y se encuentran estables y fuera de peligro”.

Asimismo, hizo del conocimiento de la opinión pública que la Secretaría de Educación Pública (SEP) está revisando lo sucedido en la cafetería, para administrativamente proceder como corresponda, así como para tomar las medidas pertinentes para evitar la repetición de un incidente de esta naturaleza.