Subsecretaria de Turismo de Chiapas cae al Cañón del Sumidero

Zita Rousarova Hegrova, subsecretaria de Turismo de Chiapas, en uno de sus supuestos viajes. Foto: Especial

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).– La Fiscalía General del Estado de Chiapas abrió una carpeta de investigación tras el rescate de una mujer que cayó unos 35 metros en el Cañón del Sumidero, hacia el cauce del río Grijalva.

La mujer fue identificada como Zita Rousarova Hegrova, originaria de República Checa y quien se desempeña como subsecretaria de Turismo del estado de Chiapas.

Los hechos ocurrieron la mañana del pasado martes alrededor?de las 10:00?horas, en las inmediaciones del puente ubicado en el municipio de Chiapa de Corzo. De acuerdo con versiones de lugareños y publicaciones en redes sociales, la mujer fue vista dentro del río pidiendo auxilio.?

Un residente local acudió al lugar a bordo de una embarcación y logró rescatarla antes de que se ahogara.

Tras el rescate, la mujer fue atendida por elementos de la Unidad de Rescate y Operaciones Acuáticas, y trasladada por una ambulancia de Protección Civil al hospital público Gilberto Gómez Maza, donde permanece bajo atención médica.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si se trató de un accidente o de un intento de suicidio. En entrevista, el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca dijo que la víctima aún no ha rendido declaración debido a que continúa en recuperación.

“Se tiene iniciada una investigación. Aún no hemos podido tener una declaración de la persona que está recibiendo atención médica. Tengo entendido que su estado de salud es estable, de acuerdo con el último reporte médico", señaló Llaven Abarca.

El fiscal indicó que por ahora no se cuenta con mayores elementos más allá del testimonio difundido en redes sociales, en el que se indica que la funcionaria fue vista en el río por personas cercanas al puente y que fue rescatada por un lanchero.

La subsecretaria de Turismo, de origen checo, ha estado en el centro de la polémica recientemente luego de que se viralizaran en redes sociales imágenes suyas durante viajes a Cancún y Monterrey, uno de ellos presuntamente realizado en un jet privado. Usuarios criticaron que dichos desplazamientos contrastan con la política de austeridad promovida por el gobierno estatal y federal.

Desde su nombramiento, Rousarova también ha enfrentado cuestionamientos por su dominio limitado del idioma español y su experiencia en el cargo. A pesar de ello, ocupaba una posición relevante en la promoción del turismo chiapaneco.

Las causas del incidente aún no han sido aclaradas, y se espera que, en los próximos días, conforme evolucione su estado de salud, la funcionaria pueda ofrecer una declaración oficial.