Suman tres víctimas de desaparición entre los raptados en galería de Guadalajara

GUADALAJARA, Jal., (apro). Tres personas fueron privadas de la libertad de una galería en la colonia Revolución en Guadalajara, Jalisco, el pasado miércoles 27 de agosto de 2025, indicó la vicefiscal en Personas Desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas.

A la desaparición de la artista plástica, Francisca Arteaga Mendoza, conocida como Frany Arteaga y a la del abogado Gustavo Torres Reyes se suma la de Berzain Rodrigo Vázquez Coutiño apodado “El Patriota”, quien también estaba en la galería Casa Natalia en el momento del rapto, y ahora está ilocalizable y cuenta con denuncia formal por desaparición y cédula de búsqueda.

La tercera víctima de este caso de desaparición múltiple fue candidato independiente a la alcaldía de Benito Juárez, Quintana Roo, en el pasado proceso electoral y también intentó ocupar esa misma posición en 2018.

"De manera inicial tomamos la denuncia por dos personas desaparecidas, una femenina y un masculino. No hay una cámara que apunte exactamente en el momento en el que sucede el hecho. Se trabajó en la búsqueda y localización de personas testigos que nos decían que no alcanzaron a visualizar si hubiera habido una o dos o más víctimas. Se nos brinda la información de la posibilidad de que hubiera habido una tercer persona ahí, de visita, porque se iba a llevar a cabo una reunión y recientemente acuden familiares a denunciar por una tercer persona; logramos acreditar que existe una tercer persona desaparecida. Se investiga finalmente por la desaparición de dos masculinos y una femenina", declaró la funcionaria estatal.

Rodrigo Vázquez Coutiño, de 43 años, como señas particulares tiene una cicatriz en la pierna izquierda, injerto de piel en el pulgar de la mano derecha. Además de varios tatuajes: en el antebrazo derecho tiene la imagen flor de lis color negro con la leyenda "Patriota"; en muslo izquierdo tiene las palabras "Luciana" y "Vanessa", y en el muslo derecho las palabras "Mia", "Rodriguito", "Valentina", y la imagen una carita infantil de una niña.

Las fichas de búsqueda:

La vicefiscalía investiga una cuarta desaparición, la del motociclista Abraham Emmanuel Pacheco Partido, conocido como "Yizus". Aunque la funcionaria reconoció que Pacheco era conocido de una de las víctimas, no se ha confirmado que su caso esté directamente relacionado con el rapto múltiple.

"Este motociclista sí es conocido de una de las víctimas del caso de la galería. Para poder afirmar que existe una relación directa por la desaparición, pues sí tendríamos que tener más elementos", refirió la funcionaria.

La Fiscalía del Estado de Jalisco mantiene varias líneas de investigación abiertas y aún no pueden confirmar un móvil ni de la desaparición múltiple ni de la del motociclista.

"Se está trabajando de manera ininterrumpida en operativos de búsqueda, pero también en actos de investigación que nos permitan determinar el móvil en uno y en otro caso. Si bien es cierto ha salido cierta información importante se tiene que agotar de una manera muy objetiva para poder entonces tener la posibilidad de anunciarles a ustedes algún móvil; en este momento no estaría imposibilidad yo de afirmar un móvil, pero porque tenemos varias líneas de investigación abiertas", puntualizó la vicefiscal.

Las autoridades de la Fiscalía del Estado de Jalisco reportaron que si bien no hay cámaras que hayan registrado el momento exacto de los hechos, se recabaron testimonios que se integraron a la carpeta de investigación, los testigos refirieron que no alcanzaron a ver con exactitud cuántas personas fueron privadas de la libertad.