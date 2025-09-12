Frenan inhabilitación de Laura Fernández Piña, excandidata a la gubernatura por Quintana Roo

Laura Fernández Piña, excandidata a la gubernatura de Quintana Roo . Foto: FB LauFdzOficial

CANCÚN, Q. Roo (apro).- Laura Fernández Piña, excandidata a la gubernatura de Quintana Roo por el PAN-PRD, logró dar revés a una inhabilitación de 20 años como servidora pública, sanción impuesta dos años después de haber perdido las elecciones frente a la actual gobernadora, la morenista Mara Lezama Espinosa.

Magistrados federales con residencia en Cancún determinaron suspender de manera temporal la inhabilitación que pesaba sobre Fernández Piña, impuesta por la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción de Quintana Roo.

La excandidata también fue alcaldesa del municipio de Puerto Morelos de 2016 al 2021. Se le atribuyó que siendo edil no vigiló la correcta retención de más de 78 millones de pesos que trabajadores municipales aportaron como cuotas de seguridad social para el retiro, correspondiente a los años 2020 y 2021.

En febrero de 2024, el ayuntamiento de Puerto Morelos, afín a Morena con Blanca Merari como presidenta municipal, inició un procedimiento de responsabilidad administrativa.

Como resultado, la Cuarta Sala falló en mayo del mismo año y se le impuso a Fernández Piña una inhabilitación con vigencia hasta abril de 2044.

Luego de la notificación del castigo, en los siguientes meses, de acuerdo con expedientes judiciales consultados por Proceso, la excandidata solicitó de manera infructuosa diversos amparos, algunos contra órdenes de aprehensión.

Fue hasta principios de este mes, cuando el Juzgado Octavo de Distrito de Cancún se vio obligado a resolver una solicitud de amparo de la quejosa, aunque determinó no suspender la inhabilitación. Inconforme, la excandidata apeló con un recurso de queja.

Finalmente, el jueves 11 magistrados del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito declararon fundada la impugnación y ordenaron borrar el nombre de Laura Fernández Piña del Sistema de Personas Servidoras Públicas Sancionadas.

En la resolución de queja consultada, se lee que el procedimiento de inhabilitación aún no es definitivo; sin embargo, afecta ya la imagen de la exalcaldesa de Puerto Morelos.

Los magistrados aclararon que la suspensión por el momento es temporal, la cual deberá ser ratificada el próximo 29 de septiembre en una audiencia incidental dentro del juicio de amparo promovido.

Hasta ahora, la excandidata no ha hecho ningún pronunciamiento público.

Laura Fernández Piña en 2022 fue candidata a la gubernatura por la coalición Va por Quintana Roo, integrada por el PAN-PRD. Quedó en segundo lugar en la contienda electoral que ganó Mara Lezama, actual gobernadora de esta entidad.