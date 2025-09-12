Liberan a alumna de secundaria que mató a una compañera con una piedra en Teotihuacán

La pelea fue grabada por compañeros de la secundaria. Foto: Tomada de video

TOLUCA, Edomex (apro).- La autoridad judicial mexiquense en materia adolescente concedió la libertad a Azahara “N”, la estudiante de secundaria que provocó la muerte a Norma Lizbeth tras golpearla con una piedra en la cabeza a la salida de clases de una escuela secundaria de Teotihuacán, debido a que reclasificó el delito imputado a “homicidio por riña” y a que ya compurgó dos años con tres meses de internamiento.

Una jueza del Estado de México especializada en justicia adolescente ordenó la inmediata liberación de la joven, ahora de 16 años, quien golpeó a una compañera de la escuela la tarde del 21 de febrero del 2021 a las afueras de la Secundaria Oficial 518 Anexa a la Normal de Teotihuacán “Los Jaguares”, hechos que quedaron registrados en al menos dos videos que los alumnos subieron a redes sociales.

El 13 de marzo, la adolescente agredida perdió el conocimiento y fue trasladada por sus familiares al Centro Especializado de Atención Primaria a la Salud de Teotihuacán, donde arribó ya sin signos vitales.

Las indagatorias de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) concluyeron que la agresión trajo como consecuencia un traumatismo craneoencefálico que provocó su deceso.

Azahara “N”, entonces de 14 años, fue detenida el viernes 17 de marzo de ese año en un domicilio de la colonia Santa María Cozotlán del mismo municipio, en cumplimiento de una orden de aprehensión otorgada por el Juez Especializado en Adolescentes, y fue ingresada al Centro de Internamiento Quinta del Bosque.

En Teotihuacán, Edomex, Norma Lizbeth de 14 años fue golpeada por su compañera, quien le hacía bullying. Mientras ocurría, alumnos sólo las grababan. Días después, Norma falleció por un traumatismo cráneo encefálico. pic.twitter.com/DrJngYbBwb — David Ordaz (@david_ordaz) March 16, 2023

Originalmente fue imputada por homicidio calificado; no obstante, el juicio se repuso y la conducta se reclasificó a homicidio en riña, con lo que su defensa logró reducir la sentencia de tres años de internamiento a dos años con tres meses.

Desde 2023, la joven cumplía sentencia en el Centro de Reinserción para Adolescentes Quinta del Bosque, de manera que la juez consideró que ya había cumplido su condena y ordenó su liberación.

La legislación vigente establece tres años y medio como pena máxima para los adolescentes que delinquen, pero a través del juicio de garantías, la defensa de Azahara logró la reposición del proceso y la reclasificación de la conducta imputada.

Este jueves se le dictó sentencia de 2 años y 3 meses de internamiento y se le fijó la cantidad de 233 mil 415 pesos por concepto de reparación del daño moral y material.

Desde su detención, la adolescente se mantuvo en internamiento durante 2 años, 5 meses y 25 días, de manera que la juez dio por compurgado el castigo y ordenó su libertad por cumplimiento de sentencia, con el propósito de no generar violaciones irreparables.