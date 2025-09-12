Matan a mujer en Hermosillo; FGJE indaga "vengaza por motivos económicos" ligada a grupo criminal

El lugar donde fue hallada Lilian del Carmen, de 44 años, asesinada en Hermosillo, Sonora. Foto: Redes sociales

HERMOSILLO, Son., (apro) .- Una mujer de 44 años encontrada sin vida en Hermosillo, el jueves 11 de septiembre, presentaba signos de violencia y fue identificada como Lilian del Carmen. Las autoridades afirman que los indicios apuntan a que el asesinato se deriva de una disputa por la “herencia” que le dejó a la mujer su expareja, un “generador de violencia” de Ciudad Obregón.

“La hipótesis de trabajo que se ha establecido es una venganza por motivos económicos y como primera línea de investigación está el cobro de una deuda derivada de actividades del narcotráfico, lo anterior de acuerdo a su círculo inmediato, toda vez que la víctima fuera pareja sentimental de Jahudiel Enrique “N”, generador de violencia quien fue privado de la vida en el año 2020 en Ciudad Obregón, municipio de Cajeme, Sonora”, informó la Fiscalía de Sonora.

La herencia, presunto móvil del crimen, consiste en un rancho y otras propiedades, y fue esto lo que dirigió la atención de las autoridades a los hijos del mencionado criminal, quienes han sido identificados como integrantes de un grupo criminal.

Junto al cuerpo de la mujer se encontraron casquillos de 9mm, mismos que ya se encuentran bajo análisis forense.

Este crimen se encuentra dentro de una ola de violencia que la capital de Sonora experimentó en las últimas horas: el pasado miércoles dos ataques armados cimbraron la ciudad y cobraron la vida de dos personas, cuyos cuerpos fueron encontrados a bordo de sus respectivos vehículos.

Horas más tarde, durante la madrugada del jueves, dos jóvenes fueron baleados y trasladados para recibir atención médica de urgencia. La Fiscalía, en este último caso, inició una investigación por homicidio en grado de tentativa.