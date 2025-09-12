“Sobran panistas y faltan morenistas”: renuncia Jesús Ruiz Uribe a Delegación del Bienestar en BC

“Sobran panistas y faltan morenistas”: renuncia Ruiz Uribe a Delegación del Bienestar en BC. Foto: Programas para el Bienestar

TIJUANA, BC (apro).- El funcionario, que relevó al exgobernador Jaime Bonilla en este puesto, aseguró sentirse en “una camisa de fuerza” que no le permite opinar sobre los gobiernos locales

Por considerar que se siente con “una camisa de fuerza”, y que en los gobiernos municipales y estatales “sobran muchos panistas y faltan muchos morenistas”, el delegado federal de los programas del Bienestar en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, anunció su separación del cargo que venía ostentando desde hace unos seis años aproximadamente.

El emanado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y uno de los fundadores del Partido Morena en Baja California, lo afirmó este jueves 11 de septiembre, en una rueda de prensa llevada a cabo en el municipio de Tijuana.

De entrada, consideró que ve “enormes áreas de oportunidad” en los gobiernos locales, pero que “no se puede tener una visión crítica” desde su cargo actual, al tener la relación con estos niveles de gobierno.

“Y no puedo estar opinando de temas fundamentales como el transporte, el cobro de piso, la corrupción, o diversos temas”, dijo.

Ruiz Uribe relevó al exgobernador Jaime Bonilla Valdez en marzo-abril de 2019, durante el periodo de Andrés Manuel López Obrador, y posteriormente fue ratificado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en octubre 2024.

Aseguró sentirse “en una especie de camisa de fuerza”, por lo que él y su equipo, pues se refirió en su discurso como “nosotros”, tomaron la decisión de separarse para organizarse con libertad y “construir” un grupo que “debata los temas del Estado y haga propuestas para construir, justamente, el futuro”.

“Decirles que nosotros vemos que, tanto en los gobiernos locales, como en el Gobierno del Estado, sobran muchos panistas y faltan muchos morenistas. Y eso se revela en las políticas públicas, en la forma de comunicar, en cosas, por ejemplo, algo que no se puede tapar el sol con un dedo: una horda de panistas, ahora ya todos son ex, incrustados en las áreas que les interesa que son las áreas de los inspectores asaltando hasta los paleteros en algunos casos”, dijo

Jesús Alejandro Ruiz Uribe reiteró que hablará “con mucha libertad” y también ponderar las “cosas buenas” que han hecho estos gobiernos

En su mensaje, agradeció al exgobernador Jaime Bonilla al ser este el que lo propuso con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, además de referir que lo conocía desde 1997 y en el 2006 que le ayudó a coordinar su campaña, cuando era presidente del PRD en la entidad, además de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por haberlo ratificado en el puesto.

En la rueda de prensa lo cuestionaron si estas decisiones políticas estaban avaladas por la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

“Yo no soy marinista, nunca lo he sido. No tiene que ver nada la señora gobernadora con mi nombramiento en ninguno de los momentos. Yo soy ‘Claudista’, a mucho orgullo. Soy ‘Amlista’, a mucho orgullo. Les podría decir que soy ‘El último de los mohicanos’. Nosotros venimos de haber dormido en el zócalo. No, nada que ver. Mis respetos para la señora gobernadora, pero absolutamente nada qué ver”, afirmó, además de aclarar que “tampoco es mi enemiga”.

Y sobre si no era “muy temprano” para hablar de aspiraciones políticas, pues a nivel local se le relación con una aspiración a la gubernatura, argumentó que “no va a construir un proyecto personal”.

“No estoy diciendo que voy a ser candidato a nada. Sí voy a apoyar a alguien, si vamos a estar en ese proceso, pero no estoy diciendo que voy a ser candidato a nada”, remarcó el aún delegado.

Conforme a los datos, la separación formal se prevé sea el próximo 15 de septiembre.