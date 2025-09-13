Detienen en San Felipe a Jorge Yussel, hijo del exmando policial Julián Leyzaola

MEXICALI, BC (apro).- Por presunta posesión de un arma y drogas, agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) detuvieron Jorge Yussel Leyzaola Osorio, hijo del extitular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Mexicali, Julián Leyzaola Pérez.

Los hechos ocurrieron este viernes 12 de septiembre en el municipio de San Felipe, durante un operativo de dicha corporación a cargo de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE).

Conforme a los datos generales, Jorge Yussel se identificó como hijo del teniente en retiro, conocido a nivel internacional por haber sobrevivido a un ataque el 8 de mayo de 2015 en Ciudad Juárez, que lo llevó a utilizar una silla de ruedas.

Sin embargo, conforme a los datos divulgados a la prensa, el detenido en San Felipe al parecer portaba un arma de fuego con cinco cartuchos útiles, así como 38 dosis de cristal color rosa, más 12 dosis de mariguana e incluso una pluma de wax; en otras versiones circuló que habría contado con dosis de cocaína.

Por lo anterior, Jorge Yussel, junto con otra persona que no fue identificada, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Julián Leyzaola, por su parte, declaró a varios medios regionales que se deslindaba de su hijo y que, incluso, fue debido a que desde hace muchos años supo de sus actividades ilícitas.

“La relación familiar con mi hijo se rompió hace mucho tiempo, desde que era yo secretario en Tijuana, y ese rompimiento sucedió precisamente porque me enteré que se dedicaba a actividades ilícitas”, según relató al medio La Política Online.

En dicha entrevista, recordó que en 2010 descubrió que su hijo había abandonado la universidad en Puebla e incluso consignado por venta de enervantes.

“En varias ocasiones me han comentado que hay información sobre las actividades de él en San Felipe, y mi postura siempre ha sido neutral. Si le encuentran algo ilícito, procedan conforme a derecho”, según dijo.

En forma reciente, el teniente en retiro acaparó otra vez los medios de información de Baja California tras anunciar su renuncia al cargo en Mexicali, donde apenas duró cuatro meses; esto, tras roces con otros mandos y la prensa, durante un periodo en el que incluso fue recibido a los pocos días con una narcomanta en el que se le amenazaba de muerte.

El municipio de San Felipe actualmente está siendo intervenido por autoridades estatales debido a la escalada de violencia en la zona, además de casos de extorsión.

De los últimos casos, destacó el asesinato de Abel Roberto Román Bojórquez, de 18 años y nieto de Paty Orozco, madre buscadora que había huido de Baja California debido a la amenaza de un posible atentado.

Los hechos ocurrieron durante la noche del lunes 8 de septiembre, cuando el joven fue baleado tras llegar a la casa de su abuela; hasta el momento no hay personas detenidas.?