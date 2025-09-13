La detención de Hernán Bermúdez significa "cero impunidad": José Ramiro López Obrador

VILLAHERMOSA, Tab., (apro) .- Mientras el mandatario Javier May Rodríguez aseguró que sería la Fiscalía General de Tabasco (FGET) la que informaría sobre la detención en Paraguay del exjefe policíaco Hernán Bermúdez Requena, el secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, aseveró que esa captura significa "cero impunidad".

Prófugo desde el 14 de febrero pasado –cuando un Juzgado local le libró una orden de aprehensión por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés–, el expolicía fue capturado el viernes, en una residencia de su propiedad en Paraguay.

El 13 de noviembre del año pasado, el gobernador May aseguró en una rueda de prensa que Bermúdez Requena era el cabecilla del cártel de La Barredora.

Ese mismo día, el jefe del Ejecutivo local pidió a los exgobernadores Adán Augusto López Hernández y Carlos Merino Campos que aclararan si habían tenido algún acuerdo con la delincuencia organizada.

Este sábado, May Rodríguez no quiso dar una postura en torno a la captura del allegado al senador Adán López, y dijo que sería la FGET la que daría un parte oficial.

A su vez, el encargado de la política interna, José Ramiro López Obrador, consideró que la detención de Hernán quiere decir "cero impunidad".

Respecto a la posibilidad de que se desate la violencia por la detención del expolicía, el hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los índices delictivos continúan a la baja.

López Obrador pidió a los medios de comunicación informar sobre ese tema. "Así como cuando estaba al alza (los índices delictivos), ojalá ahora puedan informar a la ciudadanía que la incidencia delictiva está a la baja a favor de la ciudadanía", subrayó.

El fiscal Óscar Tonatiuh Vázquez Landero, por su parte, señaló que el gobierno mexicano está haciendo los trámites con su homólogo de Paraguay para los trámites de extradición.