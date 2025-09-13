SSP de Veracruz acepta recomendación por violaciones a ddhh en protesta contra Granjas Carroll

XALAPA, Ver., (apro) .- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz aceptó la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) sobre las violaciones a derechos humanos por el desalojo ocurrido en junio de 2024 en Totalco, municipio de Perote, donde fueron asesinados los hermanos Jorge y Alberto Contina, durante un operativo de la entonces Fuerza Civil.

La presidenta interina de la CEDH, Minerva Pérez López, informó que la dependencia estatal deberá iniciar un procedimiento administrativo para deslindar responsabilidades en contra de los mandos involucrados.

“La recomendación fue emitida recientemente y ya fue aceptada por la autoridad, está en proceso de cumplimiento. Sigue una investigación administrativa para determinar si hubo responsabilidad de los servidores públicos que actuaron con uso excesivo de la fuerza y reconocer a las víctimas en el registro estatal”, explicó.

Para acreditar las violaciones a derechos humanos, la CEDH recabó testimonios de manifestantes y habitantes presentes en el operativo, además de solicitar informes a distintas autoridades. El proceso, subrayó Pérez López, requirió más de un año debido a la complejidad del caso.

“Cada investigación tiene particularidades y se deben analizar en función de esas circunstancias. En este caso se tomaron muchos testimonios y se pidieron informes a varias instancias”, detalló.

El 20 de junio de 2024, integrantes del Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres-Oriental fueron desalojados violentamente por la Fuerza Civil en la carretera federal San Hipólito-Xalapa, a la altura de Totalco.

Un día antes, pobladores de Veracruz y Puebla habían instalado un plantón para denunciar el presunto acaparamiento de agua y la contaminación ambiental atribuida a Granjas Carroll.

Durante el operativo, elementos policiacos dispararon contra los manifestantes, lo que provocó la muerte de los hermanos Jorge y Alberto Contina.

Tras los hechos, el entonces gobernador Cuitláhuac García Jiménez anunció la desaparición de la Fuerza Civil para dar paso a un mando único policial en el estado.

Posteriormente, la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a dos exelementos por abuso de autoridad. La carpeta de investigación fue turnada a la Fiscalía General de la República (FGR) para su investigación.