Aseguran en Chiapas cargamento ilegal de mercurio presuntamente vinculado al CJNG

Se detuvo a un ciudadano de nacionalidad guatemalteca identificado como Marco Tulio “N”. Foto: Especial

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Un cargamento ilegal de mercurio que podría estar vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo delictivo con antecedentes en el tráfico ilegal de sustancias químicas, fue asegurado en el tramo carretero Tapachula–Ciudad Hidalgo, en el municipio de Suchiate en la frontera con Guatemala, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal.

La dependencia señaló que la carga se aseguró con la detención de un ciudadano de nacionalidad guatemalteca identificado como Marco Tulio “N”, de 38 años de edad.

Trabajos de inteligencia y vigilancia llevaron a agentes a interceptar un vehículo particular marca Mazda, color azul, con placas del estado de Chiapas, ante la presunción de que se podrían estar cometiendo hechos constitutivos de delito.

“Durante la inspección al vehículo, los elementos de seguridad localizaron un tanque metálico de forma toroidal oculto en el compartimiento del neumático de refacción. En su interior se encontró mercurio líquido, con un volumen aproximado de 10 litros y un peso de 136 kilogramos”.

Tanto el detenido como el vehículo y el químico asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones correspondientes.

De manera preliminar, las autoridades señalaron que el cargamento podría estar vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo delictivo con antecedentes en el tráfico ilegal de sustancias químicas.