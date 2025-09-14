Ataque con drones en región de Tierra Caliente deja un campesino muerto y otro herido

Menor de edad muere y hombre resultó herido por explosivos lanzados por drones en la región de Tierra Caliente. Foto: Facebook @SeguridadPublicaMich

MORELIA, Mich. (apro).- Un menor jornalero murió y un adulto resultó herido como consecuencia de la explosión de un artefacto lanzado con drones en la región de Tierra Caliente, en los límites de Michoacán y Jalisco, mientras que otros dos trabajadores del campo sufrieron lesiones — uno de ellos con la amputación de una pierna— por el estallido de una mina explosiva, confirmó el Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán (OSHRA).

De acuerdo con la organización, el menor fue identificado como Jesús Macario Jiménez, de 15 años, quien el sábado fue herido junto con otro compañero cuando ambos laboraban en una huerta de papaya en la localidad de Tazumbos, Jalisco, y murió mientras era trasladado en una camioneta al hospital del municipio de Buenavista Tomatlán, del estado de Michoacán.

El mismo sábado, un cortador de limón de nombre David C., de 66 años, y el joven Adolfo Michel M., de 21 años, resultaron heridos por una mina explosiva en una huerta de Buenavista, y fueron trasladados para su atención en el hospital IMSS Bienestar, donde reciben atención médica.

David C., originario del municipio de Periban, presentaba la extremidad inferior derecha desarticulada desde la rodilla hacia abajo.

Según fuentes extraoficiales, el menor fallecido y su compañero fueron víctimas de un dron lanzado por grupos criminales que sostenían un enfrentamiento armado en la región donde ellos trabajaban.

Para trasladarlos al hospital, vecinos de los alrededores tuvieron que esperar a que cesaran las hostilidades, pero el adolescente perdió la vida en el camino, por lo que su cuerpo fue llevado a bordo del mismo vehículo a las instalaciones del Ministerio Público de Buenavista Tomatlán.