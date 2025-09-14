Emboscan y asesinan a comisario de Atenango del Río, Guerrero

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Omar Guevara Galeana, comisario de la comunidad Tuzantlán, municipio de Atenango del Río, en la región Norte de Guerrero, fue asesinado a balazos en una emboscada.

Fuentes de seguridad consultadas informaron que el ataque armado ocurrió alrededor de las 6 de la mañana del domingo en el tramo carretero de Huitzuco a la caseta de cobro de la autopista del Sol, Paso Morelos.

El comisario, acompañado de su familia, manejaba una camioneta tipo pick up marca Nissan tipo Frontier color negro cuando fue interceptado por hombres armados en el paraje conocido como Los Timbres.

Omar Guevara recibió disparos de armas de alto poder de frente y en el costado izquierdo lo que le provocó la muerte.

Hasta la noche del domingo las autoridades locales ni estatales habían emitido información oficial del atentado.

Trascendió que la autoridad de Tuzantlán regresaba del municipio vecino de Huitzuco donde acudió a un jaripeo baile donde se presentó el grupo de corridos bélicos Los Buitres de Culiacán Sinaloa.

Continuó la Expo

El presidente municipal de Atenango del Río, Emmanuel Guevara Cárdenas, postulado por el PT, minimizó del crimen y dijo que el cierre de la Expo Feria Atenango del Río 2025 se realizaría el domingo sin contratiempos.

Y encabezó un recorrido con la danza de Los Chinelos y al son de la música de viento para anunciar el jaripeo "Torneo de Comisarios" en la plaza de toros.

"Derivado de la situación que transcurrió el día de hoy por la mañana (el asesinado del comisario de Tuzantlán), comentarles a toda la ciudadanía que Atenango del Río está tranquilo, el evento se llevó a cabo en la carretera de Huitzuco hacia Paso Morelos, la festividad se llevará a cabo con la misma organización y sin ningún cambio".

El sábado por la noche en la feria de Atenango se presentó el cantante Gerardo Díaz y su Jerarquía.