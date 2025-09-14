Hallan sin vida a mujer que estaba bajo resguardo de la policía en Salina Cruz, Oaxaca. Foto: Facebook: Policía Municipal Salina Cruz

OAXACA, Oax. (apro).- A tres años de la sospechosa muerte de Abigail Hay Urrutia en los separos de la de la comandancia de la policía municipal de Salina Cruz, fue localizada otra mujer muerta, se trata de Andrea Tamara Balderas Alegría.

Por este caso, la Fiscalía General de Oaxaca activó el protocolo de investigación por Feminicidio y lleva ante el Ministerio Público a 10 elementos de la policía municipal de Salina Cruz.

Cabe mencionar que las sospechosas muertes de las dos mujeres, Abigail y Andrea Tamara, se han cometido en la administración de Daniel Méndez Sosa, quien ha repetido en el cargo, primero abanderado por Morena en el año 2022 y luego por el Partido del Trabajo 2025.

Por lo pronto, la Fiscalía General de Oaxaca realiza los trabajos ministeriales con perspectiva de género, así como las labores necesarias en ciencia forense para determinar cuáles fueron las causas del fallecimiento de una persona del sexo femenino, que fue localizada sin vida en los separos de la comandancia de la policía municipal de Salina Cruz, en la región del Istmo de Tehuantepec.

Por estos hechos, al menos 10 elementos de la policía municipal de Salina Cruz que cubrían el turno en que sucedieron los hechos, fueron trasladados a las oficinas de la Vicefiscalía Regional del Istmo para que rindan su declaración inicial.

De acuerdo con los primeros reportes de los que tomó conocimiento la Fiscalía de Oaxaca, Andrea Tamara B.A., fue detenida por la policía municipal de Salina Cruz, por lo que la trasladaron a la comandancia.

Derivado de esto, quedó bajo resguardo de esta institución y, este sábado 13 de septiembre de 2025, fue localizada sin vida al interior de una celda donde se encontraba detenida, por estos hechos, la Fiscalía activó el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del delito de Feminicidio.

Sin embargo, serán los trabajos periciales los que ayuden a tener la certeza científica y jurídica en torno a este caso, en el que además colabora estrechamente la Fiscalía para la Atención e Investigación de Feminicidios, por lo que un equipo especializado se traslada a la región para llevar a cabo los trabajos correspondientes.

De igual forma, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca se apersonó las instalaciones de la comandancia municipal para investigar a los elementos encargados de su custodia y con la familia de Andrea Tamara a fin de hacer acopio de toda información necesaria para conocer la verdad de lo ocurrido.

Mientras tanto, la defensoría inició un expediente de queja tras el fallecimiento de Andrea Tamara en la cárcel municipal de Salina Cruz.

Las familias de Abigail Hay Urrutia y Andrea Tamara Balderas Alegría consideran que sus respectivas muertes ocurrieron en circunstancias similares dentro de los separos de la policía municipal y en el gobierno de Daniel Méndez Sosa protegido por la Cuarta Transformación.

En redes sociales ha trascendido que Andrea Tamara Balderas Alegría presentó una denuncia por abuso de autoridad, allanamiento de morada y abuso sexual contra su hija cometido el 11 de abril de 2025. Las autoridades municipales y estatales no han confirmado ni desmentido tal información.

Es importante recordar que el 19 de agosto de 2022 fue detenida Abigail Hay Urrutia y posteriormente fue localizada muerta en los separos de la policía municipal de Salina Cruz.

“Mi hija Abigail fue torturada, golpeada y asesinada dentro de la cárcel de la comandancia municipal (de Salina Cruz), no en la calle”, afirmó el señor José Luis Hay Hay, al denunciar que el Registro Civil “quiere cambiar el lugar donde murió mi hija diciendo que falleció en la vía pública y no quiere poner que fue dentro de los separos de la cárcel”.

Por esta razón, no aceptó el acta de defunción, al tiempo que se preguntó el por qué “juegan con los seres humanos fallecidos y nos quieren ver la cara”, escribió en su cuenta de Facebook.

De acuerdo a la carpeta de investigación 28868/FIST/SALINA/2022, la noche del 19 de agosto de 2022, la Fiscalía General de Oaxaca desplegó a su equipo multidisciplinario y acudió a la Comandancia de la Policía Municipal de Salina Cruz, donde localizaron el cuerpo sin vida de Abigail Hay Urrutia, quien presuntamente se ahorcó con una de sus prendas íntimas.