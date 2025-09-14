Maestra murió en fuego cruzado tras ataque armado en zona turística de Altata, Sinaloa

CULIACÁN, Sin. (apro).- Un grupo armado disparó contra una familia causando la muerte de una mujer y además se reportó el incendio de un hotel en la zona turística de Altata, sindicatura de Navolato. En el ataque una mujer que resultó asesinada, presuntamente víctima indirecta en el puente de entrada a Isla Cortés, la tarde noche de este sábado.

De acuerdo a reportes de medios locales, la mujer asesinada habría sido de oficio maestra y se desconoce si quedaron en medio del fuego cruzado. En el vehículo iban también su pareja y dos niñas, una de ellas de meses de edad.

Además, gatilleros atacaron también la oficina de la sindicatura de Altata ubicada en la avenida principal del puerto.

Tras el atentado, el Ayuntamiento de Navolato canceló el festejo del Grito de Independencia, anunciando que solamente se realizará un acto cívico con funcionarios.

Respecto a la violencia, en Sinaloa hubo registro de siete homicidios dolosos este último sábado, de los cuales se reportan dos mujeres, para colocar a Sinaloa como la entidad con más casos en el reporte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), por encima de Baja California que tuvo seis y de Guanajuato con cinco.