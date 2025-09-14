Yucatán y Campeche de luto: accidente vial cobra la vida de 15 personas

MÉRIDA, Yuc., (apro) .- Un accidente en la carretera federal Mérida-Campeche resultó en 15 personas fallecidas. Las autoridades confirmaron las muertes. Detallaron que una persona resultó calcinada al interior de un taxi colectivo que estuvo involucrado en el choque, que ocurrió alrededor de las 18:00 horas de la tarde.

Hasta la noche del sábado, el Servicio Médico Forense (Semefo) continuaba trabajando en el área para levantar los cuerpos.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán publicó en sus redes sociales que el accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 127 de la carretera federal Mérida-Campeche, tramo Chocholá-Kopomá. Los vehículos que colisionaron fueron un tractocamión, un vehículo particular y un taxi colectivo de la ruta de Calkiní.

Roussel Estrada era el chófer del taxi colectivo del municipio de Calkiní, Campeche, que murió calcinado en su interior cuando el vehículo explotó. Le apodaban “Chuky” en la ruta. En redes sociales, las personas lo describen como una persona amable.

Roussel Estrada "Chucky", chófer de taxi colectivo, perdió la vida en accidente vial en la carretera Mérida-Campeche. Foto: Especial.

Otro de los fallecidos era el conductor del tractocamión, que pertenecía a una cervecería. De las demás personas que perdieron la vida, trascendió que 10 eran del municipio de Calkiní, Campeche. El alcalde de dicho municipio, Milton Millán puso a disposición de las familias de las personas que podrían estar entre la lista de los decesos y lesionados el teléfono 996- 144- 8074.

Alcalde de Calkiní lamenta el accidente. Foto: Especial.

El gobierno de ambos estados se encuentra trabajando en coordinación para atender a las familias de las personas fallecidas y lesionadas. En redes sociales, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, “Huacho”, se pronunció al respecto.

“Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a las familias afectadas en este doloroso momento. Desde el primer reporte, cuerpos de emergencia, seguridad y salud se encuentran atendiendo la situación para brindar auxilio inmediato”, escribió en Facebook.

En tanto, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores dijo que ya estaba en comunicación con su homólogo de Yucatán. Llama la atención que, aunque no está confirmado, señaló que 16 personas murieron, una más a la cifra que confirmó la SSP de Yucatán.

La zona fue resguardada por policías estatales de Yucatán en coordinación con la Guardia Nacional para las diligencias correspondientes.