Alcalde de Uruapan cancela Grito de Independencia por inseguridad en la entidad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, canceló los festejos del 15 y 16 de septiembre en la entidad por falta de condiciones para garantizar la seguridad de la población, esto después de que un agente de la policía municipal murió en un ataque armado la noche del 14 de septiembre.

“Ante la agresión de un grupo de delincuentes a nuestra policía municipal en estos momentos declaro LA CANCELACIÓN de las fiestas patrias, la noche del grito de independencia y el desfile del 16 de septiembre para salvaguardar a la ciudadanía”, publicó Carlos Manzo en Facebook.

De acuerdo con reportes periodísticos, la agresión ocurrió cerca de las 21:30 horas en un puesto de control ubicado en el Bulevar Industrial, frente a la planta de Pemex, cuando sujetos armados abrieron fuego contra los agentes municipales, con saldo de un policía muerto.

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que a través de cámaras de videovigilancia se detectó a los atacantes y ya se mantienen las labores de búsqueda en Uruapan y sus alrededores.

Mientras tanto, el alcalde hizo un llamado urgente a la presidenta Sheinbaum a “respaldar al municipio de Uruapan y al estado de Michoacán con toda la fuerza del estado Mexicano para restablecer el orden ante las agresiones de estos grupos delictivos que atentan contra la autoridad y la población civil”.

De acuerdo con Manzo, las agresiones de los grupos delictivos con armas de uso exclusivo del ejército, “buscan intimidar la paz social de los mexicanos”. Por lo tanto, el alcalde consideró que “la intervención del Gobierno Federal y de todas las fuerzas federales de seguridad no pueden esperar más para dejar claro que ningún delincuente puede estar por encima de las autoridades y del bienestar del Pueblo”.

Carlos Alberto Manzo Rodríguez es el primer alcalde independiente en Uruapan. Hasta hace dos años era diputado federal de Morena. En los últimos meses, el alcalde ha exigido desde su posición de poder local y en diversos medios de comunicación, que el gobierno federal asuma sus tareas en materia de seguridad en Michoacán.

Hasta el momento, se han cancelado los festejos patrios por preocupaciones por la inseguridad en cuatro municipios de Michoacán: Uruapan, Zinapécuaro, Peribán y Tocumbo.

En municipios en otras entidades como Sinaloa, Michoacán, Estado de México, Oaxaca y Veracruz las autoridades locales han cancelado el Grito de Independencia por bloqueos y balaceras recientes.

En Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya indicó que la celebración se limitará únicamente a un acto cívico protocolario con la participación de representantes de los poderes del Estado y de las Fuerzas Armadas.

Estas decisiones reflejan la crisis de ingobernabilidad en varias regiones del país, que impide a las autoridades ofrecer garantías para que la población pueda llevar su vida con normalidad. Las cancelaciones se han concentrado en municipios con antecedentes recientes de violencia.