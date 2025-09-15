Cuatro municipios de Veracruz cancelan Grito de Independencia por inseguridad

XALAPA, Ver. (apro).- Cuatro municipios del norte de Veracruz suspendieron la ceremonia del Grito de Independencia: Cerro Azul, Coxquihui, Coahuitlán y Zozocolco, todos gobernados por el PAN.

En Coxquihui, la decisión se dio tras el asesinato de Ramón Valencia, excandidato de Morena que asumió la postulación después del homicidio de su padre, Anuar Valencia, al inicio de la campaña. Además, la vivienda del alcalde electo del PAN, Lauro Becerra, fue atacada con explosivos y drones.

La gobernadora Rocío Nahle García aseguró que no existen razones para cancelar los actos patrios, salvo en Coxquihui, donde se reforzó la seguridad con la presencia de la Guardia Nacional y la Marina.

“No tienen motivo para cancelar, a excepción de Coxquihui porque hace unos días tuvimos un asesinato de quien fuera candidato de Morena, está la Guardia Nacional, la Marina, ya estamos ahí”, afirmó.

Indicó que tanto la Fiscalía General de la República como la Fiscalía General del Estado participan en las investigaciones. Añadió que fuera de Coxquihui no se reportan riesgos que ameriten suspender los festejos.

Nahle reiteró que el gobierno estatal mantiene operativos de vigilancia en coordinación con fuerzas federales para garantizar las celebraciones patrias en todo el estado. Destacó que se respeta la autonomía municipal, pero recalcó que las condiciones de seguridad son estables para la realización de las ceremonias del 15 de septiembre.