Detienen en Coahuila a tres policías y a un civil por narcomenudeo y “halconeo”. Foto: Cortesía Fiscalía General de Coahuila

SALTILLO, Coah. (apro).- Tres policías del municipio de Parras de la Fuente fueron detenidos, junto con otra persona, quienes son señalados de realizar la venta de drogas en la zona ubicada a casi 150 kilómetros de distancia de la ciudad de Saltillo.

La Fiscalía general del estado informó a través de una tarjeta informativa que se ejecutó la orden de aprehensión contra los ahora exelementos municipales Martín “N”, Anastacio “N” y Sergio “N”, así como contra Francisco “N”. Todos fueron puestos a disposición del Ministerio Público estatal.

El operativo para la detención de los policías municipales y el civil se realizó el domingo por la noche y generó la movilización de distintas corporaciones del estado, como la Agencia de Investigación Criminal y la Policía Estatal.

De acuerdo con informes preliminares, los policías filtraban información sobre operativos realizadas por las distintas instancias de seguridad, pero también son acusados de tener en su poder diversas drogas, sin precisar la cantidad, y la cual tenía como fin la venta en el municipio.

La participación de los elementos para permitir la comercialización de drogas y participar en el ilícito se realizaba con el uso de plataformas digitales para informar de los movimientos de las autoridades, lo que agrava su situación legal.

En la información emitida por la Fiscalía General del Estado se establece que se solicitó la baja inmediata de los elementos de Parras de la Fuente, al concluir la investigación que llevó a cabo la Secretaría de Seguridad del estado.

También se reitera la postura de las instancias estatales de no tolerar la actuación de quienes manchen la imagen de las instituciones de seguridad, así como fortalecer las acciones de coordinación con las corporaciones municipales.