Detienen a secretario de Ayuntamiento de Jiquilpan, Michoacán por presunta delincuencia

MORELIA, Mich. (apro).- El secretario del Ayuntamiento de Jiquilpan, Luis Ángel “N”, fue detenido junto con tres personas más por su presunta implicación con la delincuencia organizada, así como la creación y difusión de videos con amenazas del Ejército Purépecha de Libertad Michoacana.

La detención fue resultado de un operativo conjunto elementos de la Fiscalía General de Justicia de Michoacán (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), donde además del servidor público fueron capturados Miguel Ángel “N”, Alberto “N” y César Iván “N”, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que resuelva su situación jurídica.

Según un comunicado de la FGE, durante labores de investigación, inteligencia y análisis llevadas a cabo en la ciudad de Jiquilpan de Juárez, fue asegurado Luis Ángel “N” en posesión de cartuchos útiles, pero para tratar de evitar su detención ofreció dinero a los agentes.

Enseguida, al lugar arribaron tres personas armadas a bordo de una unidad con balizamiento de la policía municipal, quienes trataron de evitar el operativo, pero al no acreditarse como servidores públicos se procedió a su detención, así como al aseguramiento de armas de fuego.

En declaraciones realizadas la mañana de este lunes, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que tras la detención del funcionario municipal se inició una investigación amplia para saber hasta dónde está inmiscuida la delincuencia organizada en el Ayuntamiento de Jiquilpan.

“Detuvimos a esta célula delincuencial que estaba difundiendo videos; yo lo dije desde un principio, que no eran videos auténticos haciendo referencia a uno de nuestros pueblos indígenas, escudándose en los pueblos indígenas, lo señalé”.

Insistió el mandatario en que por las características se trata de un grupo delictivo, de los que tres portaban armas largas cuando fueron detenidos y se transportaban en una patrulla clonada de la Policía Municipal, situación que ya está siendo indagada por la FGE y su homóloga de la federación.