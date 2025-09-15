Investigan a Natanael Cano por presunta fiesta en reclusorio de Hermosillo (Video)

HERMOSILLO, Son. (apro).- La filtración de un video donde figura el cantante Natanael Cano en lo que parece una fiesta al interior del Centro de Reinserción Social número 1, ubicado en Hermosillo, Sonora, motivó la integración de una carpeta de investigación para esclarecer los hechos, según informó la fiscalía de Sonora. Dicha fiesta habría sucedido a inicios de este año.

?? Tras supuesta cantada del Natanael Cano (@NatanaelCan0) en el Cereso 1 de Hermosillo, la Fiscalía de Sonora investiga



La pachanga fue fiesta organizada para un reo acusado de violación, el ‘Terry’, gran amigo de Natanael



El vídeo fue de principio del año pero publicado… pic.twitter.com/GSjHTxe1j4 — PERIÓDICO SupreMo ?? (@Diario_Supremo) September 15, 2025

“Tengo entendido que (desde la Secretaría de Seguridad Pública del estado, dependencia responsable del centro penitenciario) van a formular las denuncias correspondientes para que se inicie la investigación respectiva, y que en todo caso se realicen las sanciones que pudieran surgir por alguna conducta delictiva, con independencia de las acciones de disciplina que realice la propia secretaría”, dijo este lunes el fiscal del estado, Rómulo Salas Chávez.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado detalló, a través de un comunicado para informar el inicio de una investigación interna, que los hechos habrían ocurrido durante el periodo de Gerardo Chavero Bernal al frente del Sistema Estatal Penitenciario, quien se encuentra vinculado a proceso desde mayo por la fuga de “El Ponchis”, líder de Los Salazar.

Ambas autoridades matizaron que antes de llegar a una conclusión, el material gráfico difundido a través de redes sociales será sometido a pruebas para comprobar su veracidad. Los primeros reportes extraoficiales, por su parte, ligan la entrada del cantante al reclusorio con una celebración para Francisco Alejandro, “El Terry”, compositor de algunas de sus canciones y quien se encuentra preso desde marzo de 2024 tras ser denunciado por violación agravada.

El reclusorio en cuestión ha sido objeto de escrutinio múltiples veces en tiempos recientes: además de dos fugas registradas este 2025, una de ellas la del narcotraficante, quien sigue prófugo, y otra de un recluso de baja peligrosidad, quien fue reaprehendido, en enero de 2024 trascendió la muerte de una joven que entró al recinto de manera irregular.

La joven, de nombre Paula Josette, habría entrado al recinto para una visita conyugal y fue encontrada sin vida al interior. La fiscalía de Sonora informó en enero de este año que 8 servidores públicos fueron judicializados a raíz de ello.

“De la investigación realizada por el Ministerio Público se detectaron diversas irregularidades relacionadas con el ingreso, presencia y pernocta de Paula Josette y una amiga de ésta en el interior del Cereso, por lo que se procedió a ejercitar acción penal en contra de siete servidores públicos por el delito de incumplimiento de un deber legal; actualmente están en diferentes momentos procesales a disposición de la autoridad judicial”, dijo entonces la fiscalía tras señalamientos de familiares sobre el caso, mientras que el octavo servidor fue el entonces subcomandante, responsable de la seguridad del penal.

Natanael Cano, por su parte, ya se encuentra vinculado a proceso debido a cargos de cohecho luego de que en agosto de 2024 subió un video a sus redes sociales donde aparecía sobornando a policías municipales. A raíz de eso, 7 elementos de la policía fueron judicializados.