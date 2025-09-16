Abuchean al gobernador de zacatecas por gritar "¡Viva la Cuarta Transformación!" (Video)

Abuchean al gobernador de zacatecas por gritar "¡Viva la Cuarta Transformación!" . Foto: X: @DavidMonrealA

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, fue abucehado durante la ceremonia del Grito de Independencia, cuando gritó “¡Viva la Cuarta Transformación!”.

Monreal evocó a los héroes de la Independencia al gritar: “Viva Miguel Hidalgo, José María Morelos, Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, Ignacio Allende, Víctor Rosales y José María Cos”. Sin embargo, el momento de tensión se produjo cuando incluyó consignas políticas que desataron el rechazo.

Los zacatecanos llenaron la Plaza de Armas del Palacio de Gobierno en el Centro Histórico, para corear a los héroes de la Independencia, pero la improvisación del gobernador al exaltar a la “Cuarta Transformación” desató la rechifla de los asistentes.

A cuatro años de su llegada al poder, el gobernador David Monreal Ávila enfrenta un creciente descontento en diversos sectores de la sociedad zacatecana, que cuestionan su manejo en temas clave como la seguridad, la represión a colectivos sociales, la salud, el turismo y la economía.

Aunque su administración destaca logros como la reducción de homicidios dolosos en un 61.2% durante el primer semestre de 2025 y el saneamiento de finanzas estatales, con el pago de más de 3 mil millones de pesos en deuda heredada, las críticas por inacción en desapariciones forzadas, represión policial y estancamiento en proyectos federales han intensificado el debate público.

Uno de los episodios más recientes que ha avivado las críticas ocurrió el 8 de septiembre, durante el cuarto informe de gobierno de Monreal. Miembros del colectivo de madres buscadoras "Sangre de mi Sangre" fueron reprimidos por elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), un cuerpo de élite creado para combatir el crimen organizado. Las manifestantes, que exigían avances en la búsqueda de sus familiares desaparecidos, denunciaron agresiones físicas y el despojo de sus tejidos bordados con nombres de víctimas.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) inició una queja oficiosa por posible represión, mientras que el dirigente del PRI local, Carlos Peña Badillo, recriminó el incidente y señaló que el gobierno de Monreal está en "crisis" en seguridad, salud y economía.