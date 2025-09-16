Adolescentes disparan contra cajeras al intentar asaltar banco en Tijuana, Baja California

BAJA CALIFORNIA (apro).- Dos adolescentes de 16 años, acompañados por un adulto de 30 años, intentaron asaltar una sucursal bancaria en el municipio de Tijuana, Baja California, en un ataque violento que incluyó disparos contra las cajeras del lugar.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 12 de septiembre, contra el banco BBVA ubicado en Plaza Otay, en dicha ciudad fronteriza; las tres personas fueron detenidas el mismo día por la policía municipal.

La titular de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), Ma. Elena Andrade Ramírez, detalló los hechos en conferencia de prensa realizada este lunes 15 de septiembre.

Indicó que los perpetradores, al llegar al lugar, amenazaron e incluso dispararon contra las cajeras, pero estas lograron salvarse debido al cristal antibalas del lugar.

Andrade Ramírez refrió que los hechos ocurrieron a las 14:37 horas en el lugar indicado, donde llegaron elementos de la policía municipal.

“(Los detenidos) sometieron a los clientes, pero además amenazaron a las cajeras para que les dieran el dinero que había en las cajas. Ellas trataron de salvaguardar su integridad agachándose, o protegiéndose con el mostrador, a lo cual estos sujetos que llegaron agresivos dispararon hacia ellas y hacia el vidrio. No teniendo contemplado que este era blindado”, explicó.

Al rebotar los impactos de las balas, prosiguió la fiscal general, los agresores salieron huyendo; más tarde, las autoridades encontraron evidencia de los disparos en las ventanillas 1, 3 y 6.

“Así como un estuche de guitarra negro abandonado, en el cual, seguramente, llevaban el arma larga”, apuntó Andrade Ramírez.

Recordó que en el intento de robo registrado el pasado viernes, las personas se vistieron con ropa de camuflaje y se cubrieron los rostros, además de que llevaban un arma larga (R15) y una corta (calibre .38).

También, como parte de la rueda de prensa, mostró fotografías de los impactos de bala en las ventanillas de atención.

“Mediante los cuales, aún exponiendo la vida de las cajeras, (intentaron) irrumpir en las cajas. Ahí ven también los casquillos utilizados”, dijo, al tiempo de reconocer la detención a cargo de la policía municipal de Tijuana.

De acuerdo a las primeras versiones, los uniformados rastrearon la ruta del vehículo utilizado en la huida, el cual fue localizado y detenido por la rampa descendente de Otay con rumbo a la 5 y 10.

Las tres personas fueron identificadas como José Pablo “N” de 30 años, William “N” de 16 años, y Esteban “N” de 15 años.

En la información del viernes pasado, la policía municipal aseguró que no hubo personas lesionadas ni dinero sustraído del banco, además de que los tres individuos fueron puestos a disposición de la autoridad investigadora.