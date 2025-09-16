Alcalde de San Pedro Garza García presentará su renuncia debido al cáncer que padece

MONTERREY, N.L. (apro).- Mauricio Fernández Garza, alcalde panista de San Pedro Garza García, anunció este lunes que solicitó licencia de ausencia temporal del cargo, para posteriormente renunciar y enfocarse en el tratamiento contra el cáncer que padece.

En conferencia de prensa dio a conocer que el actual secretario del ayuntamiento, Mauricio Farah, lo sustituirá en el cargo durante 15 días, tiempo que será cuando regrese a rendir su informe de gobierno y presentar su renuncia.

El cuatro veces alcalde de San Pedro dijo que el Cabildo deberá autorizar su licencia permanente del cargo, para que sea el Congreso local el que, posteriormente, intervenga en la elección del próximo presidente municipal.

“Primero, para la licencia no se requiere nada, ya para el permiso definitivo o mi renuncia, sí se requiere el cabildo y luego el congreso es el que al final de cuentas definirá quién será el próximo alcalde”, dijo el edil panista.

Aseguró sentirse satisfecho con el trabajo realizado, “ahorita culmino con todo en primer lugar, en finanzas estamos en primer lugar, en seguridad, en servicios públicos, en calidad de vida; a nivel nacional. Estamos muy destacados a nivel país, entonces pues en ese sentido yo me siento muy contento que además todos los proyectos de esta administración están encaminados”, declaró.

En años pasados, Fernández Garza había sobrevivido al cáncer. A principios de este año anunció que la enfermedad había reaparecido.

El panista y exsenador por Nuevo León ha sido empresario y consejero de importantes empresas, además de coleccionista y promotor del arte y la cultura.